OROSCOPO SETTIMANALE, ARIETE STABILE IN AMORE, TORO ATTENZIONE ALLA GELOSIA. E GEMELLI…

Arriva il weekend e con il fine settimana anche l’oroscopo settimanale che ci introduce ai prossimi giorni per quanto riguarda l’amore. Cosa dicono le stelle per i primi sei dello zodiaco sul fronte delle questioni di cuore? Andiamo subito a scoprirlo, rifacendoci alle previsioni pubblicate sul portale L’OFFICIEL Italia.

Cominciamo dal segno dell’Ariete, che si appresta a vivere una situazione di stabilità in amore. Il Sole in Cancro, infatti, sembra dare linfa ai legami emotivi già forti. Più facile chiarire situazioni spinose, anche grazie alla consapevolezza sempre più grande dei nati sotto questo segno.

L’oroscopo settimanale del Toro è tutto sommato positivo in amore. L’armonia regna nelle relazioni, così come la dolcezza. C’è solo un aspetto su cui prestare particolare attenzione: gestire con lucidità e calma eventuali gelosie.

Situazione interessante per i Gemelli, che si ritrova a gestire contatti provenienti dal passato. E’ di fondamentale importanza secondo l’oroscopo chiarire ciò che evidentemente non è stato chiarito adeguatamente.

OROSCOPO SETTIMANALE, L’AMORE PER I GEMELLI, IL CANCRO E IL LEONE: ECCO LE PREVISIONI

L’oroscopo settimanale del Cancro, sembra portare una ventata di sincerità e fascino in amore, nelle relazioni e nei rapporti. Occorre però molta delicatezza nelle comunicazioni e nell’espressione dei propri sentimenti.

I nati sotto il segno del Leone vivono una settimana di leggerezza e flessibilità, attenzione però all’influsso di Mercurio. Secondo l’oroscopo settimanale potrebbe generare non pochi malintesi in amore. Pertanto, è bene chiarire tutto al momento giusto, senza far peggiore situazioni potenzialmente dannosa.

La Vergine sembra nutrire un certo interesse nei confronti di alcuni legami intellettuali instaurati in questo periodo o che potrebbe nascere, ma è bene non correre troppo ed essere il più flessibili possibile. Certe dinamiche vanno semplicemente vissute, non controllate come vorrebbero i nati sotto questo segno.