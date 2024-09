L’oroscopo settimanale da sabato 14 fino a venerdì 20 settembre 2024 svela cosa dicono le Stelle per i prossimi giorni sugli ultimi segni dello Zodiaco. Quali saranno particolarmente baciati dalla fortuna e quali invece dovranno rimboccarsi le maniche in attesa di tempi migliori. E poi ancora cosa dicono le Stelle e gli astri per quanto riguarda l’amore sia per le coppie solide e durature che per i single che potranno contare su flirt e nuove conoscenze. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana per i segni da Bilancia a Pesci fino al 20 settembre 2024.

Oroscopo settimanale 14-20 settembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: cautela per Gemelli e Cancro

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre 2024: Scorpione stanchi e stressati

BILANCIA: Dovete semplicemente… farvi avanti. In amore, nel lavoro, persino nelle assemblee condominiali (dove farete prevalere le vostre idee). Venere in trigono a Giove vi regala fascino, simpatia, disinvoltura.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che anche se stanchi e stressati (ma volete avere riguardo per il vostro corpo o no?) siete lucidi, favoriti dagli astri sia negli affetti sia nel lavoro. E l’amore? O è passione, inferno e paradiso, o non è.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024/ Mercurio vessa i Gemelli e sostiene la Vergine

SAGITTARIO: Sole e Mercurio in Vergine vi chiedono di curare di più la forma fisica, essere precisi sul lavoro, non lasciarvi infastidire da rivali e concorrenti. L’amore è invece protetto da una splendida Venere.

Previsioni 14-20 settembre 2024: oroscopo settimanale degli ultimi tre segni

CAPRICORNO: Se Venere e Marte complicano i rapporti d’amore (e non è solo colpa del partner!) Sole e Mercurio facilitano gli affari, le compravendite, le decisioni che riguardano gli investimenti e la carriera.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale svela che approfittate del favore di Venere in Bilancia in trigono a Giove per allontanare ombre ed equivoci dai rapporti (tutti), per mostrare il vostro affetto e mettere le carte in tavola. Sì agli hobby e ai viaggi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024/ Luna storta per lo Scorpione e Mercurio polemico per i Pesci

PESCI: Ci sono questioni che vanno seguite con la massima attenzione (eredità, compravendite, impicci burocratici, ristrutturazione di immobili) e altre, come l’amore, in cui potete anche fare… i capricci!