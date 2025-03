L’oroscopo settimanale con le previsioni dal lunedì 17 a domenica 23 marzo 2025 svela che cosa prevedono le Stelle per tutti i segni dello Zodiaco, quali saranno particolarmente baciati da Cupido e quali invece saranno pronti alle svolte professionali. Alcuni segni dovranno pazientare per ottenere degli importanti traguardi mentre altri sentiranno il bisogno di riflettere bene su sogni, bisogni e desideri. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo prossima settimana con le previsioni da Ariete a Vergine.

ARIETE: La settimana inizia con una forte spinta interiore per evolvere e cambiare, per i single Marte e Venere possono essere portatori di flirt interessanti mentre per chi è in coppia la passione sarà alle stelle, nel lavoro l’ambizione potrebbe essere un motore forte ma il rischio è di strafare e imporsi sugli altri.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale è tempo di bilanci sia in amore che sul lavoro, per i single un incontro inaspettato potrebbe farti mettere tutto in discussione mentre per chi è in coppia è il momento di ascoltare ciò che il cuore suggerisce e i piccoli gesti possono rinforzare il legame, nel lavoro sarete ad un punto di svolta è il momento giusto per scegliere da che parte stare.

GEMELLI: L’oroscopo della prossima settimana svela che sarà tutto all’insegna del dinamismo e della curiosità. Ti senti stimolato mentalmente e sarai curioso e in cerca di nuove idee, i single avranno molte occasioni per socializzare mostrando il loro fascino e la loro sensualità mentre per chi è in coppia la comunicazione sarà la chiave per smorzare le tensioni.

CANCRO: L’oroscopo settimanale svela che nelle prossime giornate sarai invogliato a guardarti dentro con più attenzione, i single hanno bisogno di vivere emozioni leggere mentre per chi è in coppia il momento è l’ideale per rinforzare il legame con dolcezza e comprensione, nel lavoro se sei insoddisfatto questa settimana potrebbe portarti a riflettere su nuove opportunità.

VERGINE: L’oroscopo settimanale svela che il momento è propizio per ristabilire le tue priorità e capire come investire le tue energie, per i single non mancheranno attrazioni forte e passionali mentre per chi è in coppia potrebbero esserci dei piccoli contrasti, nel lavoro potrebbero sorgere

LEONE: La prossima settimana sarà all’insegna di riflessioni e riorganizzazioni, alcuni questioni troveranno una soluzione mentre altri mentre altre decisioni saranno più urgenti, per i single crescerà sempre più forte il desiderio di stabilità e di avere al proprio fianco qualcuno mentre chi è in coppia deve stare attento alla routine, nel lavoro sono i tuoi punti di forza la precisione e la correttezza.