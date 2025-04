Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti, 16-21 aprile 2025, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri, tenendo conto delle varie influenze planetarie e stellari. Infatti sono in gioco i pianeti come Marte, che gestisce gli affari e la forza in generale, Venere che si dedica all’amore e agli incontri, per non parlare dell’attento Mercurio, o di Saturno che rischia sempre di mettere i bastoni tra le ruote ai vari segni. Dunque pra vediamo come si comporteranno gli altri sei segni dello zodiaco secondo le sue previsioni svelate a Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti, 16-21 aprile 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

Ada Alberti svela l’oroscopo dal 16 al 21 aprile 2025: le previsioni

BILANCIA: finalmente Marte non sarà più dissonante. Potranno chiudere aiuto per una questione legata alla sfera professionale.

SCORPIONE: sono ancora interessanti i progetti che riguardano il loro futuro. Dovranno solo ascoltare un po’ di più ciò che pensa il loro partner.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 16 aprile 2025/ Capricorno a corto di energie, intensità per i Gemelli

SAGITTARIO: migliora la situazione astrale, però ci vuole un po’ di tempo per migliorare in maniera definitiva le questione legate alla professione.

Oroscopo settimanale di Ada Alberi, 16-21 aprile 2025, per gli ultimi segni

CAPRICORNO: anche per i nati sotto questo segno migliora la situazione. Marte non sarà più dissonante, quindi ora possono pensare in maniera più attiva e propositiva alla sfera legata agli investimenti.

ACQUARIO: molto interessante questo periodo. L’astrologa dice che sarà creativo al massimo. Attenzione solo a non litigare con il partner.

PESCI: per i nati sotto questo segno è periodo interessante in special modo per la situazione lavorativa. Le buone nuove, secondo l’oroscopo di Ada Alberti, sono in arrivo, quindi non devono temere brutte sorprese dietro l’angolo.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox, 14-20 aprile 2025/ Le previsioni da Ariete a Pesci per amore e lavoro