Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 16 al 21 aprile 2025 svelato per l’occasione a Mattino Cinque condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Partiamo, quindi, dai primi sei segni zodiacali tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

ARIETE: bellissima novità in arrivo. Dopo mesi di dissonanza di Marte, ora brillano in special modo in società. Sarà davvero un ottimo periodo per i nati sotto questo segno.

TORO: i nati sotto questo segno dello zodiaco devono essere cauti nella vita di tutti i giorni, ma il consiglio è quello di non agitarsi per arrivare al succo di una questione legata alla professione e all’amore.

GEMELLI: cautela anche per i nati sotto questo segno per quanto riguarda la casa. C’è anche da chiarire una vecchia situazione lavorativa. Le amicizie andrebbero scelte meglio, è quello che dice l’oroscopo di Ada Alberti.

CANCRO: ci sono delle novità questa settimana grazie al cielo che hanno sopra di loro. Devono lottare ancora di più per difendere tutto quello che sono riusciti ad ottenere fino ad adesso. Ora possono ottenere ancora di più.

LEONE: periodo ottimo per l’amore, per gli incontri, e pure per quel che riguarda il settore degli investimenti. Quindi i nati sotto questo segno possono festeggiare.

VERGINE: ci sono delle decisioni da prendere per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se sono single, invece, attenzione a non iniziare un rapporto con una persona un po’ ambigua.