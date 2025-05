Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti dal 7 al 12 maggio 2025 che ha svelato durante la puntata di Mattino 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Ecco le previsioni dello zodiaco per i primi sei segni.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti: le previsioni dal 7 al 12 maggio 2025

ARIETE: anche se la settimana inizia dispendiosa, il lavoro andrà alla grande. Sempre in crescita e in espansione. Non devono essere troppo duri con chi li circonderà a partire da giovedì.

TORO: qualche in difficoltà in casa c’è ancora. Quindi è meglio chiarire al più presto. Andrà sempre meglio, le cose andranno bene a partire dalla giornata di mercoledì. Possono trovare una soluzione.

GEMELLI: settimana ottima per gli affari, per i negoziati, anche le compravendite. Devono pensare un po’ di più alla casa. Da giovedì riprenderà tutto in quota. Devono selezionare le amicizie.

Ada Alberti svela l’oroscopo della settimana: le previsioni per amore e lavoro

CANCRO: sono molto favoriti. Bene la carriera, possono ricevere un nuovo ruolo gratificante grazie a una persona che crede in loro. Devono curare i contatti.

LEONE: sono molto favoriti fin dall’inizio della settimana, ma devono badare alla famiglia. Grande passione per quanto riguarda l’amore.

VERGINE: c’è qualcosa di buono che arriva. Un incarico potrebbe arrivare anche perché c’è qualcuno che li può aiutare. Attenzione agli eccessi, dice l’oroscopo di Ada Alberti.