L’oroscopo settimanale di Ada Alberti come sempre svela quale destino attenderà per i prossimi giorni tutti i segni dello Zodiaco. Quali tra di loro saranno baciati dalla fortuna e dall’amore e quali invece avranno gli astri dalla loro parte sul lavoro o in generale sulla vita professionale. E poi ancora in base alla congiunzione dei pianeti nel proprio segno, come Mercurio, Venere e Marte si può osservare come sarebbe meglio muoversi nelle varie situazione della vita quotidiana. Dopo tutte queste premesse, vediamo nel dettaglio le previsioni della nota astrologa per gli ultimi segni dello Zodiaco.

Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 22 settembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: novità per Cancro

Oroscopo settimanale di Ada Alberti fino al 22 settembre 2024: novità importanti per Scorpione

BILANCIA: Avanti tutta in amore perché questo è un periodo molto interessante, anche sensuale. Ci saranno cambiamenti sul lavoro, ma cercate di capire bene cosa fare in questo periodo.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che sarà decisivo questo periodo per i nati tra fine ottobre e i primi di novembre soprattutto nella professione, possono esserci delle novità molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 settembre 2024/ La Superluna ha portato consiglio al Toro e al Cancro

SAGITTARIO: Per Ada Alberti è bene essere sempre tolleranti nelle collaborazioni sul lavoro anche quando è difficile mantenere la calma. Ci possono inoltre essere buone nuove da giovedì in amore.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: C’è ancora della tensione nella professione. Se siete giovani Mercurio vi aiuterà, visto che potrete portare avanti delle idee e dei progetti. La comunicazione potrebbe arrivare in vostro aiuto.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti fino al 22 settembre 2024 molto bello questo periodo, soprattutto sul piano lavorativo. Avanti tutta, pure in amore a partire da Mercoledì.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 17 settembre 2024/ Giornata ‘top’ per Scorpione e Sagittario

PESCI: I nati tra fine febbraio e i primi di marzo sanno che c’è qualcosa da chiarire nelle collaborazioni di lavoro. Ci sono delle scelte e delle decisioni da prendere ma il periodo sarà generalmente migliore rispetto agli ultimi.