Vediamo come andranno i prossimi giorni dal punto di vista dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Ada Alberti fino al 6 aprile 2025 tratto da Mattino Cinque dove l’astrologa in questione dà sempre le sue indicazioni per tutti e dodici i segni, tenendo sempre presente le influenze planetarie sulle sfere professionali e sentimentali. Ecco, dunque, le sue previsioni astrali dal primo all’ultimo segno.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti da oggi al 6 aprile 2025: le previsioni di tutti i segni zodiacali

ARIETE: ancora una settimana fertile e poi Giove è dalla loro parte. Successo e felicità garantiti, peccato solo per Marte che mette i bastoni tra le ruote tra il 4 e il 5 aprile. Un po’ d’ansia? È possibile in questi giorni, ma niente paura perché sarà passeggera.

TORO: ancora una settimana importante in cui possono portare avanti i progetti e fare richieste per una nuova collaborazione.

GEMELLI: ci vuole cautela perché c’è un vecchio problema sul lavoro che non è stato ancora risolto che potrebbe ripresentarsi nella loro vita.

CANCRO: possono dar voce ai loro ideali, a ciò che desiderano in campo professionale. Devono osare di più.

LEONE: ancora una settimana importare, di crescita evolutiva per quel che concerne la professione. Buone nuove in arrivo, dice l’oroscopo di Ada Alberti.

VERGINE: ci sono novità interessanti in campo lavorativo. Devono essere diplomatici.

BILANCIA: cielo strano, incerto, quindi meglio essere cauti nelle scelte. Giove è dalla loro parte.

SCORPIONE: sono favoriti i progetti di coppia, anche di crescita lavorativa. C’è chi vuole realizzare qualcosa all’estero.

SAGITTARIO: cautela nelle collaborazioni lavorative. Devono avere a che fare con gli alti e bassi del loro oroscopo settimanale.

CAPRICORNO: ancora cautela per i rapporti di coppia. Cautela nelle questioni della casa.

ACQUARIO: sempre favorito dal punto di vista creativo. Potranno unire l’utile al dilettevole. Possono anche viaggiare, ma occhio al denaro.

PESCI: migliora la loro situazione, finalmente. Possono esserci delle interessanti novità finanziario. Favoriti gli investimenti.