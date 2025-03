Come ogni settimana, anche oggi, torna l’appuntamento con Ada Alberti che svela l’andamento delle stelle per tutta la settimana. Dopo le previsioni per la prima metà dei segni, Ada Alberti, sempre all’interno di Mattino 5, svela cosa prevedono le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per alcuni di questi segni, le stelle saranno particolarmente favorevoli per l’amore mentre altri potranno osare soprattutto sul lavoro, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Ada Alberti: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: Se la situazione professionale è più rosea, quella sentimentale crea ancora qualche pensiero. Il periodo, infatti, è alquanto strana soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia: se avete dubbi, è arrivato il momento di fare chiarezza nel cuore.

SCORPIONE: I nati del segno, sempre molto dinamici e passionali, hanno voglia di novità e, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Ada Alberti, le stelle sono pronte a portarle. Novità che potrebbero regalarvi anche un miglioramento nella vita professionale.

SAGITTARIO: Periodo molto interessanti per i sentimenti dei nati del segno. Le persone single potranno essere travolte da colpi di fulmine ma le stelle vi sorridono anche nel lavoro.

CAPRICORNO: Se, nei mesi precedenti, il lavoro vi ha causato qualche grattacapo, stavolta è la famiglia che potrebbe far nascere qualche problema. In casa, sarà necessario essere cauti per evitare discussioni con il partner e con altri parenti.

ACQUARIO: Settimana decisamente migliore delle precedenti per il lavoro e l’amore dei nati del segno. Chi lavora nel settore artistico, potrà togliersi qualche soddisfazioni. Anche il cuore, inoltre, è decisamente più sereno e tranquillo.

PESCI: Finalmente migliora qualcosa dei nati del segno che potranno tornare a sorridere anche dal punto di vista finanziario. Buone notizie anche per quanto riguarda la sfera professionale dove lasciatevi guidare dall’intuito senza, tuttavia, fare passi azzardati.