Tra le previsioni dell’oroscopo più attese ci sono sicuramente quelle di Ada Alberti che, all’interno di Mattino 5, ha svelato le previsioni dell’oroscopo settimanale fino al 28 marzo 2025 per la prima metà dei segni. La famosa astrologa invita l’Ariete a godersi il momento, a mettere da parte cattivi pensieri e a raccogliere finalmente i successi tanto desiderati. Per i Gemelli, invece, il periodo è particolarmente propizio per l’amore, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire tutte le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale Ada Alberti: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Per i nati del segno è arrivato il momento di godere di un periodo positivo. Il 29 la Luna entra neo vostro segno e il 30 anche nettuno entra nel vostro segno. Questo significa che potete iniziare la scalata verso il successo concentrando le energie nel 29 marzo, giorno decisamente fortunato della settimana.

TORO: Segno molto affidabile e con i piedi per terra, il Toro potrà sfruttare questa settimana per le relazioni interpersonali. Favoriti i contatti di lavoro che potrebbero essere importanti anche in futuro.

GEMELLI: La settimana è decisamente favorevole per la sfera sentimentale dei nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni dell’oroscopo di Ada Alberti. Se avete subito una delusione, le stelle sono dalla vostra parte se avete voglia di rimettervi in gioco. Favoriti anche i progetti di matrimonio così come quello di mettere su famiglia.

CANCRO: Per i nati del segno non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Le stelle vi invitano ancora a stare attenti sull’ambiente lavorativo e a non fidarvi di nessuno. Di fronte alla promessa di un superiore, cercate di far mettere tutto nero su bianco.

LEONE: Periodo magico per i nati del segno, sia in amore che sul lavoro. Chi vuole rimettersi in gioco aprendo nuovamente il cuore all’amore potrà farlo con il benestare delle stelle. Buone notizie anche per la carriera.

VERGINE: Come per il Cancro, anche la Vergine, in questa settimana, deve stare particolarmente attenta ai rapporti lavorativi. Le stelle vi consigliano di essere piuttosto cauti.