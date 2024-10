L’oroscopo settimanale di Branko svela che cosa succederà nei prossimi giorni ai segni dello Zodiaco. Le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni, da Ariete a Vergine da venerdì 25 a giovedì 31 ottobre 2024 sono tratta dal magazine Chi e rivelano che Venere in Sagittario influenzerà sull’amore e sul lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni segno per segno.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 ottobre 2024/ Sagittario intraprendenti, Acquario ‘fantasiosi’

Oroscopo settimanale di Branko dal 25 al al 31 ottobre 2024: Luna un po’ storta per i Gemelli

ARIETE: Venere vi rende dinamici e sorridenti mentre Giove va farà ottenere simpatie e favori da chi vi sta attorno. Buon momento per contratti e finanziamenti, per quanto riguarda l’amore vi sentirete liberi e potete esplorare nuove dimensioni. In famiglia la situazione rimarrà tesa cercate di non impuntarvi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 ottobre 2024/ Cancro istintivi, novità in vista per i Vergine

TORO: Stando all’oroscopo settimanale di Branko fino al 31 ottobre 2024, nel weekend ci sarà una strana attrazione con una persona che vi sta vicina da tempo ma che non avete e non avete mai guardato con questi occhi. Situazione positiva sul lavoro, i soldi girano ma gli affari vi fanno innervosire un po’ anche a causa della situazione in famiglia.

GEMELLI: Fine settimana con la Luna un po’ storta che vi rende instabili, non avrete voglia di stare in casa o in famiglia, per fortuna da martedì 29 la situazione migliorerà e potrete ritagliarvi dei momenti per stare con la persona che vi piace. Al lavoro andrà meglio grazie un ambiente piacevole e frizzante, voi vi fate apprezzare per le vostre buone idee.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 22 ottobre 2024/ Possibili svolte per Scorpione e Sagittario

Branko, oroscopo settimanale con le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Sul lavoro sarete assistiti da Venere, le cose andranno per il verso giusto e potreste fare domanda per un incarico o per la promozione che inseguite da tempo. Fatevi avanti perché tutti vi vorrebbero come collaboratori. In amore c’è una magnifica Luna ed un cielo molto buono ma state attenti a Marte portatore di stress.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Branko Venere vi regalerà certezze ed i nuovi incontri saranno molto piacevoli mentre le relazioni con i figli attraverseranno in momento complicato e vi chiederete com’è possibile che vi fate rispettare da tutti ma non da loro.

VERGINE: La Luna nel vostro cielo renderò possibile nuovi incontri pazzamente sexy, non fuggite anche se avete paura di sbagliare. È anche merito di Venere se sarete intriganti e curiosi, state giocando con il fuoco e questo vi piace cercate però di non diventare troppo imprudenti.