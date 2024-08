Quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali relative alla prossima settimana, che va da lunedì 2 a domenica 8 settembre 2024? Cosa dicono le stelle secondo il nuovo oroscopo settimanale di Joss per Novella 2000? Tralasciando la classifica dei segni più fortunati in amore, nel lavoro e non solo vediamo nel dettaglio cosa rivelano le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni dello zodiaco da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Joss, previsioni primi segno: Gemelli aiutati da Marte

ARIETE: È un momento di trasformazione. Venere si oppone al sole e può portare nuove collaborazioni fruttuose. Qualcosa di nuovo giunge per i dipendenti, forse un’opportunità nuova da tempo attesa. La relazione va rivista, una rivisitazione importante del legame va fatta specie se da tempo non siete soddisfatti. Buone nuove per i single: un incontro si manifesterà

TORO: L’oroscopo settimanale svela che Mercurio dalla vergine vi invita a prendere in mano con leggerezza la vostra vita. Siate meno preoccupati del futuro e godetevi il presente. Alcuni spostamenti possono verificarsi per finalità personali o professionali. Molti dovranno chiudere cerchi del passato e muoversi verso la realizzazione dei propri progetti.

GEMELLI: Venere dalla bilancia vi sostiene e vi regala la voglia di uscire di più e di vivere in armonia con gli altri, col prossimo. Un invito potrebbe essere spostato, un programma potrebbe saltare all’ultimo momento. Le opportunità di vivere in assoluta libertà la vostra vita si manifesteranno con l’aiuto di Marte nel secondo campo solare: un incontro vi allieterà.

Joss, oroscopo settimanale 2-8 settembre 2024: Vergine al top

CANCRO: È il momento di cambiare aria e di ottenere molto da una situazione su cui da tempo lavorate. Vi impegnate molto e spesso tardate a vedere i risultati. Buone nuove sono attese per tutti coloro che si stanno impegnando nel riscuotere un successo. Ancora fatiche all’orizzonte, ma una comunicazione felice allieterà la settimana.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che Venere dalla bilancia vi ricorda di attenzionare auto, telefonia e computer. Un piccolo guasto potrebbe farvi storcere il naso. Bene gli spostamenti e la possibilità di vivere il fine settimana ritrovando amici di vecchia data. Marte dal Cancro, vi invita a controllare la salute. Bene il lavoratore autonomo: opportunità di guadagno assicurate.

VERGINE: Mercurio nel segno vi invita agli spostamenti per ragioni personali o lavorative. Chi lavora spostandosi, avrà una settimana ricca di inviti, appuntamenti ed eventi. Molto bene gli innamorati che grazie alla presenza di Marte in Cancro potranno progettare il futuro, e vivere esperienze lontano dall’ordinario: una gita fuori porta, un viaggio piacevole, relax alle terme.