Non può mancare l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti per iniziare al meglio la settimana con le previsioni da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2025. Innanzitutto il noto astrologo ha rivelato che Venere entrerà nel segno dell’Ariete a partire da martedì 4 febbraio 2025 e ciò avrà ripercussioni anche negli altri segni. Particolarmente fortunato sia in amore che sul lavoro sarà Ariete ma anche altri segni avranno dalla loro parte le frecce di Cupido, come Gemelli o nel lavoro come Leone, anche per Vergine e Cancro sono in arrivo buone nuove. Vediamo dunque nel dettaglio l’oroscopo settimanale 3-9 febbraio 2024 con le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni dal 3 al 9 febbraio 2025: Ariete al TOP

ARIETE: Puoi essere il segno top della settimana! Venere nel tuo segno ha tanta voglia di incoronarti Re o Regina di cuori mentre nel lavoro si verranno a creare le opportunità giuste per svoltare.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti in amore le Stelle ti possono aiutare a scoprire se stai amando a senso unico…o se siete in due a coltivare il rapporto! Nel lavoro, invece, martedì e mercoledì sono le giornate giuste per smuovere le cose e proporti perché il buon raccolto non si farà attendere troppo.

GEMELLI: Venere in Ariete finalmente chiude i ‘forse’ ed apre importanti ‘si’, per i single sono previsti sentimenti inaspettati e amori corrisposti, nel lavoro invece avrai il via libera per portare a casa i migliori risultati e le giornate giuste sono lunedì, giovedì e venerdì.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale 3-9 febbraio 2025: fortuna in amore e lavoro per Leone

CANCRO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale mentre le Stelle iniziano a spingere sulle scelte che devi fare e le decisioni che devi prendere per agevolare la svolta nel lavoro, Venere entrerà in Ariete per aiutarti a valorizzare i rapporti giusti e scartare quelli sbagliati.

LEONE: L’oroscopo della settimana di Mauro Perfetti rivela che Venere in Ariete sarà il tuo talismano che porterà fortuna e si attiverà per aiutarti a ravvivare l’alchimia nella coppia o recuperare chi hai, o ti ha, trascurato, i single iniziano a fare sul serio mentre nel lavoro c’è la possibilità di aprire le porte giuste e trovare agganci utili.

VERGINE: Le Stelle vogliono riscaldare l’atmosfera e l’alchimia nella coppia ma ti danno anche una mano per uscire dalle strette, per i single s’intravedono piccanti flirt, nel lavoro puoi avere l’occasione di riscuotere dei soldi ma anche di fare colpo tra impegni e colloqui.