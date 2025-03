L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, con le previsioni segno per segno dal 5 al 9 marzo 2025 è tratto come sempre dai profili social del noto astrologo. Cosa prevedono le Stelle? Quali saranno i segni particolarmente fortunati in amore e quali invece non verranno colpiti dalle frecce di Cupido? Quali segni avranno delle possibilità di svolta professionali e quali invece dovranno tenere duro? Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine per la prossima settimana. La data da segnare in rosso sul calendario è mercoledì 5 marzo quando Mercurio entra in Venere.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 5 marzo 2025/ Novità per i Gemelli, torna la serenità per i Vergine

Oroscopo settimanale, Mauro Perfetti 5-9 marzo 2025: svolta in amore e sul lavoro per Toro

ARIETE: In amore sarai esigente perché non hai più voglia di correre dietro a chi non è capace di valorizzarti! Nel lavoro Mercurio nel segno premia gli impegni e risveglia le idee e può favorire agganci utili…ma non lasciarti abbindolare da chi fa tutto facile.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 5 marzo 2025/ Ariete confuso, intoppi per Gemelli

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle ti aiuteranno a recuperare punti preziosi in amore ancora di più se il tuo rapporto fa fatica a riprendersi! Nel lavoro hai la possibilità di ricevere la spinta giusta per svoltare ma non lasciarti ammaliare dai facili guadagni.

GEMELLI: Grazie alle Stelle potrai trovare una marcia in più per risvegliare l’alchimia nella coppia ma possono anche spingerti a prendere una pausa di riflessione da chi ti ha deluso, nel lavoro a metà settimana hai la possibilità di smuovere e proporti ma non esagerare con le pretese.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 5 marzo 2025/ Bilancia storta, Scorpione vola

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 5 al 9 marzo 2024: previsioni segno per segno

CANCRO: Le Stelle ti possono aiutare tantissimo nel lavoro, più di quello che immagini ma ti consigliano anche di non trascurare chi ami, il momento giusto per ottenere il massimo o cercare di meglio è previsto a inizio e fine settimana.

LEONE: Stando quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, le Stelle ti possono aiutare a creare una speciale ‘alchimia’ nel rapporto di coppia o ‘rivalutare’ un ritorno di fiamma se sei single, nel lavoro Mercurio in Ariete si rivelerà un efficace messaggero di buone nuove ma stai alla larga da chi promette vantaggi miracolosi

VERGINE: Le stelle ti possono aiutare a smascherare chi non te la racconta giusta e a vivacizzare l’alchimia nel rapporto di coppia, dare una seconda chance e opportunità a chi se la merita. Nel lavoro hai la possibilità di ottenere qualcosa in più ma valuta bene ciò che ti viene proposto.