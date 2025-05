Curiosi di sapere le previsioni dell’oroscopo per la prima settimana di giugno 2025? Ebbene, sul settimanale Oggi sono stati pubblicate le previsioni dell’oroscopo di Mauro Perfetti dal 1 al 7 giugno. Si tratta di una settimana che si apre sotto l’influsso di Venere in Toro, portando equilibrio e dolcezza soprattutto nella sfera sentimentale di Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci. Per quanto riguarda Gemelli, Bilancia e Acquario, invece, ci saranno momenti positivi sul piano professionale. Lo Scorpione potrà finalmente comprendere cos’è che l’ha bloccato nell’ultimo periodo, mentre il Sagittario sarà chiamato a riprendere in mano la propria vita. Ma, andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell’oroscopo per ciascun segno.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti 1-7 giugno 2025: le previsioni da Ariete a Bilancia

ARIETE: La settimana parte con grande energia. L’amore sarà favorito, soprattutto per chi è in cerca di un’anima gemella. Anche sul lavoro arrivano stimoli positivi, soprattutto se si saprà essere reattivi alle nuove proposte. Voto: 8/9.

TORO: L’ingresso di Venere nel segno porta benefici all’amore, anche se potrebbe esserci qualche intoppo emotivo. È il momento giusto per riflettere e ricostruire una nuova stabilità affettiva. Voto: 7/8.

GEMELLI: Le stelle premiano chi ha voglia di novità. È una settimana perfetta per i progetti e le iniziative personali. Anche l’amore può riservare sorprese, ma sarà importante essere sinceri con se stessi. Voto: 8.

CANCRO: In amore si chiederà più rispetto e trasparenza mentre sul lavoro si avvicinano buone occasioni, a patto di non restare immobili. Voto: 7.

LEONE: Segno fortunato della settimana, infatti i single potrebbero trovare l’anima gemella e sarà anche un ottimo periodo anche per affari e trattative complesse, intelligenza e fascino saranno armi vincenti. Voto: 10.

VERGINE: Venere torna a sorriderti, soprattutto in amore, le relazioni potranno prendere una piega più stabile, ma resta importante chiarire i propri desideri. Voto: 7+.

BILANCIA: Il lavoro procede con qualche ostacolo, ma la creatività ti aiuterà a superare ogni difficoltà. Anche in amore si riaprono spiragli interessanti. Voto: 7/8.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni da Scorpione a Pesci

SCORPIONE: In amore potresti capire meglio cosa desideri davvero. Anche sul lavoro servono riflessione e misura. Voto: 7.

SAGITTARIO: La settimana ti spinge a riprendere il controllo della tua vita. Se ti senti frenato da dubbi o insoddisfazioni, è il momento di affrontarli. Occhio agli errori di valutazione. Voto: 7+.

CAPRICORNO: Venere rende il clima più dolce, sia in amore che sul lavoro. Le coppie consolidate possono rafforzare il legame, mentre i single hanno buone possibilità. Voto: 7/8.

ACQUARIO: Il cielo favorisce i progetti personali e creativi, mentre in amore potrebbero emergere tensioni, ma anche occasioni per chiarirsi. Attento a non chiuderti troppo in te stesso. Voto: 8.

PESCI: L’influsso di Venere ti invita a cercare armonia nei sentimenti. Se hai avuto dubbi o tensioni, è il momento giusto per scioglierli. Bene anche il lavoro, soprattutto se sai collaborare. Voto: 7+.