L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, con le previsioni dal 5 al 9 marzo 2025 è tratto come sempre dai suoi profili social. Cosa prevedono le Stelle? Innanzitutto il segno TOP della settimana è Pesci. I nati del segno, tra fine febbraio e la prima metà di marzo, vivranno un periodo particolarmente fortunato sia in amore che sul lavoro. Ma quali saranno gli altri segni particolarmente fortunati in amore e quali invece avranno delle possibilità di svolta professionali? Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine segno per segno. La data da segnare in rosso sul calendario è mercoledì 5 marzo quando Mercurio entra in Venere.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 marzo 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: cielo ottimo per Cancro e Gemelli

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 5 al 9 marzo 2025: ottimo cielo per Bilancia

BILANCIA: Il cielo sarà dalla tua parte per far funzionare il rapporto di coppia, ma non possono far miracoli se non hai più voglia di riprovarci! Nel lavoro tra mercoledì e venerdì hai l’occasione di smuovere, ricevere risposte dai colloqui e valutare una possibile collaborazione.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 5 marzo 2025/ Bilancia e Pesci pronti per una svolta

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle ti faranno scoprire cosa manca o serve alla tua relazione per essere speciale! Nel lavoro ci penserà il tuo formidabile intuito a guidarti nelle tue scelte e proteggerti dalle fregature

SAGITTARIO: Il noto astrologo per la settimana prevede che le Stelle ti possono aiutare a creare una nuova alchimia con chi ti valorizza ma possono anche spingerti a mettere alla prova chi non ti convince più, nel lavoro si sbloccano novità e proposte ma non lasciarti ingannare da chi promette sorprendenti vantaggi.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: segno TOP della settimana Pesci

CAPRICORNO: Le stelle ti possono aiutare a creare una migliore sintonia con il partner o con chi hai conosciuto ad inizio anno, nel lavoro per smuovere, proporti e ottenere vantaggi il momento giusto per agire è proprio in questi giorni.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 5-9 marzo 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: i segni top e flop

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti l’inizio della settimana tenterà di scombussolare le questioni di cuore, tranquilli perché nei giorni a seguire ma nei giorni a seguire avrai modo di recuperare, occhio però a chi promette vantaggi ma nasconde insidie.

PESCI: Stando a quanto riporta il noto astrologo, puoi essere il SEGNO TOP della settimana!!! Le Stelle sono pronte a darti la spinta giusta per valorizzare di più chi è capace di farti sentire Re o Regina mentre nel lavoro hai il via libera per una vera e propria svolta ma attento a non fare pasticci.