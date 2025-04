Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 14 al 20 aprile 2025, tratta dalla sua rubrica tenuta all’interno del programma I Fatti Vostri, dove fa anche la sua personale classifica dei dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni dal 14 al 20 aprile 2025

ARIETE: in questi giorni avranno tantissime idee. Vogliono scoprire l’amore e anche il lavoro.

TORO: sono prediletti dalle stelle. Entro l’estate faranno un grande passo. Sono conservatori, ma a volte i cambiamenti portano linfa vitale. Non devono aver paura. Importante l’amore. Venere nel segno verso la fine di maggio.

GEMELLI: a metà settimana ci sarà qualcosa di teso e indeciso da affrontare. Giove nel segno. Possono fare una richiesta o sistemare una questione legale. Amore in recupero da maggio.

CANCRO: ci sono delle novità planetarie. Dal 9 giugno Giove entrerà nel segno. Sono un po’ nervosi. Saranno rimesse in discussione le storie d’amore. Cielo agitato per i sentimenti. Nulla ostacola il lavoro.

LEONE: cielo potente. Impongono le loro idee. A metà settimana giornate importanti. Recupera l’amore.

VERGINE: finalmente recupera terreno. Nell’ambito della famiglia ogni tanto è scappata la pazienza.

BILANCIA: lavoro ok, buone opportunità. Devono sfruttare Giove entro l’8 di giugno. Se arriva una proposta di lavoro, devono accettare. Devono fare buon viso a cattivo gioco. Amore sordo alle loro richieste. Si naviga a vista.

SCORPIONE: tra oggi e domani c’è Luna nel segno. Da poco hanno lanciato un progetto che andrebbero riviste. Ci saranno delle novità. Meglio muoversi subito se si vogliono fare delle richieste. Alti e bassi in amore, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

SAGITTARIO: fuori dal tunnel imboccato a febbraio. C’è chi è stato male, ma non devono recuperare tutto troppo in fretta. Buone nuove dal 18.

CAPRICORNO: prima o poi la ruota gira. Mercurio inizia un transito particolare da metà settimana. Sono in ansia e stanchi. Tendono a essere troppo tosti. Messe in discussione delle questioni di lavoro. In amore devono essere più tranquilli.

ACQUARIO: da mercoledì si recupera in amore. Entro l’estate possono concludere degli affari. Non devono affaticarsi.

PESCI: Venere interessante, ma sono concentrati sul lavoro in larga parte. Dal 9 giugno arriva Giove anche per loro. Si va avanti a balzi. Le certezze arriveranno. Attenzione alla Luna storta. L’ansia è sempre il loro più terribile cruccio.