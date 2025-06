Rieccoci con il nostro consueto appuntamento dell’oroscopo settimanale. In questo articolo, tratto dalle previsioni pubblicate su La Gazzetta del Sud, andiamo a leggere la settimana di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine secondo le stelle.

Partiamo con l’oroscopo settimanale dell’Ariete. I nati sotto questo segno stanno per entrare in una fase cruciale, per catalizzare l’attenzione su ciò che conta davvero. Il suggerimento delle stelle sembra molto chiaro: evitare di disperdere energie in cose inutili. Parola magica è intraprendenza.

Il Toro vuole mettere in ordine alcune situazioni che non lo soddisfano. Il problema è la fatica, il sentirsi sopraffatti prima ancora di cominciare. Non è necessariamente un male: significa che questo segno vuole disinnescare il pilota automatico. Bene, ma attenzione agli ostacoli.

Proseguiamo con il segno dei Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo sottolineano l’importanza di ascoltare la propria voce interiore. Sta forse per arrivare il momento ideale in cui ritrovarsi, prendere fiato per riorganizzare la propria mente e godersi appieno anche le cose più semplici.

Oroscopo settimanale, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: cosa dicono le stelle?

Non è un momento facile per il Cancro, che vorrebbe rintanarsi nei proprio pensieri e staccare la spina. C’è qualcosa però che spinge i nati sotto questo segno a restare in piedi, a non scappare dai problemi ma affrontarli. Oroscopo settimanale complicato, ma non necessariamente negativo.

Per i nati sotto il segno del Leone c’è una nuova sfida all’orizzonte: capire dove indirizzare la propria energia. Non è il momento di esagerare e di uscire dal seminato con voli pindarici, è bene comprendere dove si può lasciare il segno e agire senza esitazioni.

Concludiamo l’oroscopo settimanale con il segno della Vergine, chiamato ad affrontare sfide importanti. Tenere tutto sotto controllo è un desiderio vivo, ma incaponirsi non sempre è una buona idea. Bisogna lasciare il giusto spazio all’imprevisto. Accettare che le cose, a volte, si evolvono diversamente da quanto previsto. Un insegnamento prezioso.