Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco, analizzando la seconda parte dei segni per l‘oroscopo settimanale. L’articolo, le cui previsioni sono tratte da un approfondimento pubblicato su La Gazzetta del Sud, si focalizza su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Partiamo dal segno della Bilancia, che avverte sempre più il bisogno di distaccarsi da tutto e da tutti. L’idea è di ritrovare il proprio equilibrio, probabilmente perché si è perso. Troppi rumori, troppi stimoli, troppo tutto. L’oroscopo settimanale sembra suggerire un po’ di sana solitudine nei prossimi giorni.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione parte da un dato di fatto per i nati sotto questo segno: accontentarsi non fa parte dei propri valori. Si profila dunque una settimana in cui si scaverà sempre più a fondo, alla ricerca di risposte che libereranno questo segno da un po’ di tormenti. Occasione per diventare più forti.

Il Sagittario sente fortemente la pressione, ma anche l’energia e la voglia di fare. Ci sono prospettive interessanti all’orizzonte, ma per coglierle occorre imparare a discernere l’entusiasmo vero e gli impulsi. Partire è una buona idea, purché si sappia dove si stia andando.

Il Capricorno medita forse di togliere alcuni pesi inutili che porta sulle spalle da troppo tempo. Non è questione di debolezza, ma di maturità. Il senso del dovere è una risorsa preziosa, ma attenzione a non farlo diventare una gabbia. Fare un po’ di ordine dentro se stessi e non solo può essere un’ottima idea.

Proseguiamo con l’oroscopo settimanale dell’Acquario, pronto a fare spazio mentale e pratico per qualcosa di importante. La settimana entrante spinge i nati sotto questo segno a rivedere le proprie priorità. Sentirsi fuori dal coro non sarà necessariamente un male, anzi.

Infine, le previsioni zodiacali per i nati sotto il segno dei Pesci. Un segno che si appresta a mettersi al riparo da chi troppo vuole e poco dà. Occorre nutrirsi di spazi veri, non di sopravvivere. Sei un segno che assorbe tanto, ora è tempo di alleggerirti e riconnetterti a te.