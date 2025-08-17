Oroscopo settimanale, ecco le previsioni dal 18 al 24 agosto 2025 per i primi sei segni dello zodiaco: cosa dicono le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e...

Arriva il momento dell’oroscopo settimanale, con le previsioni dal 18 al 24 agosto 2025 per i primi sei segni dello zodiaco. In questo consueto appuntamento andiamo a scoprire cosa dicono le stelle, secondo l’esperto Massimo Bomba, per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine per quanto concerne amore, lavoro e salute.

L’oroscopo settimanale dell’Ariete suggerisce di godersi il momento, finché dura. Perché poi potrebbe essere necessario pazientare per ritrovare il giusto slancio mentale e morale. In amore infatti non ci si sente amati a sufficienza ma anche le finanze non sembrano sorridere. Fate attenzione!

Per quanto riguarda l’oroscopo del Toro i pianeti della fortuna sono dalla parte giusta. A volte, però, occorrerebbe credere di più nelle proprie capacità, senza aspettare l’allineamento delle stelle. I progetti personali possono decollare, con la giusta lucidità dei pensieri.

Pianeti favorevoli anche per il segno dei Gemelli, che acquisisce sempre più chiarezza mentale in vari ambiti. C’è energia positiva nell’aria ma va gestita in maniera adeguata. Vantaggi inaspettati stanno per arrivare in una settimana che si preannuncia generalmente favorevole e positiva.

OROSCOPO SETTIMANALE, ECCO LE PREVISIONI PER CANCRO, LEONE E VERGINE: CHI SCENDE E CHI SALE

I nati sotto il segno del Cancro stanno perdendo un po’ di serenità in questo periodo, ma non bisogna fare drammi perché verso la fine di settembre tutto tornerà nella norma. Il suggerimento dell’oroscopo per affrontare la settimana in arrivo è chiaro: proteggere il proprio gli umori dagli eventi esterni.

L’oroscopo settimanale del Leone pone enfasi sul fascino magnetico di questo segno. Chi è nato sotto il segno del Leone è infatti ricercato e in un certo senso ammirato, ma attenzione a non farsi prendere dall’euforia, poiché gli eccessi non sono mai positivi. L’amore sorride, con una ventata di passione alle porte.

Concludiamo l’oroscopo con la Vergine, reduce da un periodo costruttivo ma con un evidente bisogno di staccare la spina. Ok il lavoro, anzi bene: le gratificazioni attese sono vicine più di quanto si possa pensare. La nuova stagione porterà nuovi progetti?