Oroscopo settimanale, le previsioni dal 19 al 24 agosto 2025 per i primi sei segni dello zodiaco: dettagli

Sta per aprirsi una nuova settimana, la penultima di questo agosto 2025, e ancora una volta ci accompagna l’oroscopo per affrontare al meglio la fine dell’estate. Secondo quanto riportato dal portale “Al femminile”, i segni di fuoco riceveranno una spinta creativa capace di dare il via a nuovi progetti, mentre quelli d’acqua saranno chiamati a riscoprire la profondità dei propri legami e delle emozioni che li definiscono. Per i segni di terra si tratta invece di un periodo di consolidamento, utile a mettere radici più solide, mentre quelli d’aria si muovono con leggerezza relazioni, lavoro e idee nuove. Ma, andiamo analizzarli nel dettaglio.

Prima di tutto, l’Ariete si trova a vivere un’energia contrastante: da un lato la creatività lo sostiene e lo incoraggia a esprimersi, dall’altro emergono tensioni emotive e reazioni istintive che rischiano di creare piccoli contrasti. Il Toro, al contrario, gode di una maggiore stabilità soprattutto in campo sentimentale, ma avverte il bisogno di alleggerire la pressione quotidiana. I Gemelli, invece, si muovono in tra il desiderio di chiarezza e una spinta creativa che può trasformarsi in un vero punto di forza, soprattutto nei primi giorni della settimana.

Oroscopo settimanale: le previsioni da Ariete a Vergine

Stando alle previsioni settimanali dell’oroscopo, per il Cancro questa è una settimana decisiva, dato che Venere sta per lasciare il segno e dona ancora i suoi ultimi raggi benefici. Il Leone vive invece un momento di rinascita e già si percepisce un cambiamento nell’aria. Difatti, chi appartiene a questo segno sente la voglia di tornare al centro della scena. La Vergine, a sua volta, si trova in una fase di svolta, dove sboccia l’amore e le paure lasciano spazio alla fiducia e anche il lavoro appare più ordinato e definito.