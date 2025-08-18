Oroscopo settimanale al 19 al 24 agosto 2025: la seconda parte delle previsioni da Bilancia a Pesci

L’oroscopo ci guida anche in questa penultima settimana di agosto 2025 e, dopo aver osservato i primi segni, proseguiamo ora con l’analisi delle previsioni tratte dal portale “Al femminile”, soffermandoci sugli ultimi protagonisti dello zodiaco. Prima di tutto, la Bilancia affronta un momento delicato. Difatti, le emozioni sono in conflitto con la razionalità, portando ad un conflitto tra testa e cuore. Tuttavia, pare che nuove opportunità professionali siano in arrivo.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 19 al 24 agosto 2025/ I segni da Ariete a Vergine

Lo Scorpione, d’altro canto, attraversa una settimana meno movimentata, ma non per questo negativa, soprattutto nei rapporti sentimentali e nell’ambito lavorativo, dove si consoliderà ancora di più ciò che si è costruito nell’ultimo periodo. Il Sagittario, invece, vive una fase più dinamica, pronto a cercare nuove esperienze, anche professionali, così da potersi mettere finalmente in gioco.

OROSCOPO SETTIMANALE, PREVISIONI 18-24 AGOSTO 2025/ Scorpione, che svolta! Pesci, l'amore sorride...

Oroscopo settimanale dal 19 al 24 agosto 2025: le previsioni da Bilancia a Pesci

Stando alle previsioni dell’oroscopo settimanale dal 19 al 24 agosto, il Capricorno vivrà una fase fragile in amore e anche nell’ambito della salute, che non è al massimo. Dopodiché, l’Aquario sentirà il bisogno di maggiore autenticità e di progetti che nascano dal cuore più che dalla logica. Infine, i Pesci troveranno nell’arte e nella creatività una forma di cura e guarigione. A tal proposito, le stelle consigliano di seguire questa sensibilità, dato che è proprio attraverso l’ascolto profondo di se stessi che potrebbero arrivare sorprese molto gradite.