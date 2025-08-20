Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2025: le previsioni da Ariete a Vergine

Ieri, 18 agosto, è iniziata la penultima settimana di agosto 2025 e, di nuovo, l’oroscopo ci accompagna per affrontare la fine dell’estate. Questa volta, andiamo a scoprire le previsioni di Giulia Gambaro, riportate dal portale “Starbene”. Prima di tutto, va detto che la settimana si apre con la Luna in Cancro e si chiude con l’ingresso del Sole in Vergine. Ma, andiamo ad analizzare meglio i segni. L’Ariete si trova a dover rallentare rispetto ai soliti ritmi veloci e spesso impulsivi. Difatti, dovrà risolvere ciò che era rimasto in sospeso, soprattutto nella vita domestica o nelle relazioni umane, e solo nel fine settimana torna l’energia giusta per ripartire.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 19 al 25 agosto: Sole in Vergine/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

Dopodiché, il Toro si concentra su ciò che conta davvero senza distrazioni, ritrovando in questo modo equilibrio tra la sfera familiare e quella economica, facendo scelte per il futuro e lasciando perdere le cose più effimere. I Gemelli, d’altro canto, vivono giorni più leggeri, ma è importante controllare ogni dettaglio perché dietro l’entusiasmo si nascondono piccole disattenzioni che potrebbero complicare le cose.

Oroscopo settimanale 18-24 agosto 2025/ Settimana ricca di sorprese per diversi segni

Oroscopo settimanale: le previsioni dal 19 al 25 agosto 2025

Stando alle previsioni dell’oroscopo settimanale, il Cancro avrà la protezione della Luna e, in questa settimana, si prenderà del tempo per sé, trovando anche il modo di rimettere in equilibrio la sua vita. Il Leone, solitamente molto esuberante, sente il bisogno di defilarsi e prendersi una pausa, così da tornare a brillare con nuova forza. La Vergine, infine, respira aria nuova e la possibilità di intraprendere nuovi progetti porterà un’ondata di energia.