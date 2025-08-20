Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2025: le previsioni da Bilancia a Pesci

Continuiamo le previsioni dell’oroscopo settimanale riportate da Giulia Gambaro sul portale “Starbene”, concentrandosi sugli ultimi segni dello zodiaco. Prima di tutto, la Bilancia deciderà di mettere il lavoro al primo posto. Di conseguenza, le responsabilità diventano più pesanti, ma anche gratificanti. Lo Scorpione, invece, si mette in gioco con progetti nuovi, spinto da una curiosità che apre possibilità concrete. Il Sagittario affronta trattative con maggiore chiarezza e torna più leggero, pronto a ritrovare energia nel weekend.

Dopodiché, il Capricorno si concentrerà sulle relazioni presenti nella sua vita, siano esse sentimentali o professionali, chiedendo maggiore affidabilità, perché solo con alleati fedeli riesce a sentirsi davvero al sicuro. D’altro canto, l’Acquario sistemerà la sua quotidianità e inizierà prendersi cura di sé grazie a nuove abitudini che lo aiutano a recuperare energia.

Oroscopo settimanale, dal 19 al 25 agosto 2025: le previsioni

Siamo giunti al termine delle previsioni dell’oroscopo di Giulia Gambaro per la settimana che va dal 19 al 25 agosto 2025, analizzando il segno dei Pesci. Ebbene, questi ultimi vivono un momento in cui la creatività e i sentimenti tornano in primo piano, riuscendo a trasformare idee rimaste spesso “nascoste” in piccoli progetti concreti, concedendosi finalmente il piacere di godere al massimo di ciò che li fa stare bene.