Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo settimanale per gli altri sei segni. Cosa ci attende nei prossimi giorni, dal 2 all’8 giugno 2025, sul fronte del benessere, del lavoro e dei sentimenti?Andiamo subito a scoprirlo con le previsioni estrapolate dal sito di Lofficielitalia.com.

Cominciamo con il segno della Bilancia, che sta vivendo un periodo di equilibrio e armonia. L’oroscopo settimanale sembra suggerire che quello in arrivo sia un buon periodo per stringere nuovi legami e nuove amicizie. Si profila una settimana dinamica, con incontri interessanti per chi è single.

Lo Scorpione invece è alle prese con le proprie emozioni. Le previsioni dell’oroscopo settimanale ci anticipano riflessioni e analisi profonde, per una trasformazione che sarà frutto di un percorso di introspezione. L’amore sorride ai nati sotto questo segno: settimana favorevole sia per le coppie sia per i single.

Il Sagittario si appresta a vivere una settimana ricca di ispirazione. Sul lavoro, la capacità al dialogo e alla negoziazione potrebbe dare frutti succosi. Il momento è favorevole per intraprendere nuove collaborazioni o firmare nuovi contrarti. Sul fronte della salute cresce la voglia di prendersi del tempo per se stessi, che equivale a ricaricare le pile.

L’oroscopo del Capricorno preannuncia una settimana di ristrutturazione interiore. Sul fronte lavorativo, la lucidità e la calma sono ottime consigli. Si tratta di giornate utili per rivedere le strategie professionali per il futuro. In amore, chi è in coppia potrà vivere momenti molto piacevoli. Attenzione però a non trascurare la salute.

Occasioni inaspettate attendono l’Acquario secondo l’oroscopo settimanale. E’ bene non tergiversare troppo, il tempo non è infinito e al termine della prossima settimana potrebbe essere necessario trovare nuovi equilibri tra vita lavorativa e affettiva. Attenzione alle tensioni nei rapporti, la chiarezza e la diplomazia possono aiutare.

Pesci sempre più divisi tra il desiderio di evasione e la necessità di affrontare responsabilità quotidiane. A partire da domenica, però, risplende la capacità di esprimere con dolcezza ciò che si prova. Per quanto riguarda il benessere personale può essere il momento giusto per investire nella propria serenità.