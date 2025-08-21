Oroscopo settimanale 20-26 agosto 2025: cosa succederà ai segni da Ariete a Vergine secondo le previsioni

Siamo arrivati a metà della penultima settimana di agosto 2025 e in tanti si chiedono come andrà tra lavoro, salute e amore. Questa volta, andiamo a scoprire le previsioni dell’oroscopo di Bruno Coletta, riportate dal portale “Bologna24ore”. Si tratta di un periodo in cui la parola d’ordine sembra essere riflessione: chi ha voglia di cambiare strada deve imparare a pesare le conseguenze, chi ha ottenuto miglioramenti deve consolidarli, e chi è abituato a giudicare con troppa facilità deve imparare a rallentare. Difatti, l’estate non porta solo leggerezza, ma anche occasioni per guardarsi dentro e affrontare con coraggio i propri limiti.

Prima di tutto, l’Ariete si trova in una fase delicata. Questo perché l’entusiasmo per le novità e la voglia di cambiare direzione rischiano di diventare più un’illusione che una reale possibilità. Di conseguenza, le stelle invitano a non bruciare i tempi. Per il Toro, invece, dovrebbe concentrarsi nell’ammettere e correggere i propri errori, invece di continuare a giustificarli. Per i Gemelli, poi, la crescita personale è evidente, sia sul piano professionale che su quello umano.

Oroscopo settimanale: la settimana dei segni da Ariete a Vergine

Le previsioni dell’oroscopo settimanale continuano con il Cancro, che dovrebbe evitare di giudicare chi gli sta intorno e ricordarsi, invece, del suo passato. Per il Leone, il messaggio è di non lasciarsi abbattere dalle delusioni quotidiane, ma di reagire con energia, amando sé stessi e il mondo che lo circonda. Infine, la Vergine è invitata a cambiare prospettiva, dato che attrarre ciò che si teme è un rischio concreto. Per questo, le stelle consigliano di cambiare atteggiamento, coltivando pensieri più positivi.