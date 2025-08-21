Oroscopo settimanale (20-26 agosto): le previsioni per la seconda parte dello Zodiaco

Eccoci con la seconda parte delle previsioni dell’oroscopo di Bruno Coletta, riportato dal portale “Bologna24ore”. Nella seconda parte dello Zodiaco, la settimana dal 20 al 26 agosto è piena di sfide emotive e relazionali. In particolare, le stelle parlano di perdono, di errori da correggere e di rapporti da rinsaldare. Difatti, è un cielo che invita alla sincerità, alla capacità di fare scelte coraggiose e alla volontà di non farsi condizionare dall’orgoglio. Non si tratta solo di lavoro o di quotidianità, ma soprattutto di cuore, di amicizie e di famiglia, dato che sono questi i veri banchi di prova di fine estate.

Prima di tutto, la Bilancia vive una settimana intensa, poiché l’equilibrio che tanto ama rischia di essere messo alla prova. Di conseguenza, le stelle invitano a scegliere con chiarezza, senza ripensamenti. Lo Scorpione è ancora in tempo per correggere alcuni errori che, se lasciati correre, potrebbero avere conseguenze importanti. Il Sagittario ha dalla sua una straordinaria intelligenza e una grande intuizione, ma spesso spreca questi doni nei rapporti personali. In particolare, la famiglia ha bisogno di più presenza e meno ostinazione, sarà quindi importante mussare l’orgoglio così da provare una serenità mai provata prima.

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 agosto 2025: dal Capricorno in poi

Le previsioni dell’oroscopo settimanale continua con il Capricorno, che si riconferma un amico prezioso, tuttavia la sua eccessiva cautela nell’aprirsi rischia di privarlo delle gioie che solo un legame sincero sa dare. L’Acquario, invece, riesce sempre ad apprezzare ciò che ha e quest’attitudine è un vero dono per lui. I Pesci, infine, devono fare attenzione a non lasciare che atteggiamenti egoistici offuschino la loro anima. Difatti, il rischio è quello di perdere l’affetto degli altri e, ancora di più, la fiducia in sé stessi. Di conseguenza, le stelle consigliano di fermarsi, riflettere e cambiare rotta.