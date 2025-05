Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo settimanale e le previsioni tratte dal magazine Donna Moderna per gli altri segni. Analizziamo nel dettaglio cosa devono attendersi secondo le stelle Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci fino al prossimo 21 maggio 2025.

Cominciamo dal segno della Bilancia che, finalmente, torna a sentirsi al posto giusto grazie ad alcune situazioni favorevoli. E’ un buon periodo per mettere alla prova la propria sicurezza, si preannuncia inoltre una settimana comoda in cui soddisfare i propri bisogni di bellezza e di precisione.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione pone l’attenzione sulla calma, sulla capacità di sapere attendere il momento propizio, senza accanirsi e intestardirsi nell’inseguire alcune idee. Le stelle suggeriscono di moderare il passo, ma di coltivare tempismo e silenzio, che valgono più di tante parole.

Proseguiamo con il segno del Sagittario: c’è chi vuole mettere alla prova l’energia e la capacità di guardare al futuro di questo segno, ma non è detto che riesca nel suo intento. Accettare le sfide e farsi guidare da ciò che ci illumina può essere il miglior antidoto.

OROSCOPO SETTIMANALE FINO AL 21 MAGGIO: LE PREVISIONI PER CAPRICORNO, ACQUARIO E EPSCI

Il segno del Capricorno inizia finalmente a capire che alcune cose sono destinate a cambiare, magari non positivamente. Fondamentale saper immaginari scenari diversi o non considerati fino a questo momento, per aprirsi a nuove possibilità. Parola magica? Flessibilità.

Proseguiamo l’oroscopo settimanale con le previsioni per l’Acquario, che sa essere coinvolgente e contagioso nei confronti di chi ama. Il cielo ci sorride, sembra sia arrivato il momento di condividere con gli altri le proprie impressioni e i propri pensieri.

Concludiamo l’oroscopo settimanale con i Pesci, che avvertono il desiderio crescente di farsi notare. Non manca inoltre la voglia di raccontarsi e di raccontare ciò che ci gira per la testa. Il consiglio è di vivere le proprie responsabilità da vicino, senza trascurare nulla.