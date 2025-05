Rieccoci con il nostro consueto appuntamento dell’oroscopo settimanale. In questo articolo, le cui previsioni sono tratte dalle previsioni fino al 21 maggio riportate sul magazine Donna Moderna, analizziamo i primi sei segni dello zodiaco, per quanto concerne salute, lavoro e amore.

Partiamo allora dal segno dell’Ariete. Chi è nato sotto questo segno dovrebbe ricordarsi tutte le sue responsabilità. Il sole aiuta a mostrare la parte migliore di sé, ma bisogna avere voglia di esserci ed esprimere la propria energia.

L’oroscopo settimanale del Toro sembra invece suggerire ai nati sotto questo segno una cosa importante: ogni tanto è bene rallentare. Adesso non è il caso di fare e frasi troppe domande, sarebbe inutile e forse deleterio. Accettare i silenzi e compiere qualche rinuncia potrebbe essere cosa buona giusta. Un momento di stop può solo far bene.

I Gemelli hanno voglia di viversi questa settimana con entusiasmo e vitalità. Certo, i nati sotto questo segno non amano le esagerazioni né fare sforzi inutili. Per cui può essere utile risparmiare energie e tenere le pile cariche per fare ciò che conta davvero.

Per il Cancro le stelle sembrano offrire prospettive favorevoli, a patto che si decida di ascoltarle. La fantasia ed un pizzico di follia potrebbero essere alleati preziosi nei progetti e negli affari. C’è voglia di credere con fiducia nel futuro. Bisogna solo mettersi nelle condizioni di cogliere i favori del cielo.

L’oroscopo settimanale del Leone si focalizza sulla riscoperta del proprio ruolo. Questo è un segno che sa decidere, per sé e per gli altri. In questi giorni potrebbero esserci dei bivi importanti e schierarsi farà tutta la differenza del mondo. Un consiglio? Metti alle spalle ciò che non ti piace.

Concludiamo con la Vergine, pronta a vivere una settimana di sorprese, tra situazioni impreviste ed un po’ di sano divertimento. Mettere da parte la rigidità e ascoltare il proprio istinto, ritrovare dentro se stessi un po’ di libertà potrebbe ripagare.