Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 11-17 maggio 2025, per quanto concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri (il tutto è tratto dalla sua rubrica sul magazine Oggi).

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dall’11 al 17 maggio 2025

ARIETE: voto 7+. La settimana farà vedere loro cosa devono cambiare per ripartire in quarta. Promette bene l’amore, ma non devono sciupare tutto per delle questioni di soldi o spese impreviste. Giorni favorevoli sul fronte del lavoro. Meglio stare alla larga da coloro che promettono guadagni facili.

TORO: voto 7/8. La Luna si fa piena, possono rinnovare la loro vita se non piace più. L’attimo va colto e poi vanno valorizzati quei rapporti che li fanno a sentire a proprio agio. Nel lavoro si possono creare le condizioni ideali per rilanciare degli impegni. Devono solo credere nelle loro capacità.

GEMELLI: voto 7. Le stelle li possono aiutare con l’armonia dentro e fuori le relazioni. Per i single c’è anche la possibilità di fare un incontro promettente. Nel lavoro bisogna rallentare un po’ onde evitare di inciampare in alcuni imprevisti. Possono portarsi a casa il risultato sperato, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo della settimana per gli altri segni dello zodiaco

CANCRO: voto 10. Luna piena che mostra la strada per la felicità. C’è chi ha deciso di sganciarsi da chi non li merita più. Settimana promettente per il fronte lavorativo. Possono far fruttare incontri e progetti. La fortuna predilige gli audaci.

LEONE: voto 7. La Luna segnala che c’è qualcosa da cambiare. Non si sentono a loro agio in questo periodo. L’orgoglio va accantonato. Scelte avventate e decisioni sbagliate. Nel lavoro saranno spinti a rivoluzionare tutto.

VERGINE: voto 8. Luna piena che li spinge a rendere la loro vita completa. In amore bisogna decidere se vogliono costruire un domani migliore oppure no. Nel lavoro saranno agevolati. Possono portare a casa il risultato che tanto speravano.

