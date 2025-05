Svelato l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 11-17 maggio 2025, tratto dal magazine Oggi, per quel che concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri. Ecco le previsioni per i successivi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: voto 7+. La settimana può aiutare a favorire un rinnovamento interiore. Si respira un’atmosfera promettente. Attenzione perché c’è un rapporto che scricchiola. Per i cuori solitari ci può essere un incontro ottimo. Saranno spinti nella direzione giusta sul lavoro. Inaspettata entrata di soldi che li farà molto felici.

SCORPIONE: voto 7. Luna piena che entra nel segno per ricordare loro che devono sempre sentirsi giovani. Meglio sganciarsi da quelle relazioni che li svuotano. I single più accaniti potrebbero decidere di crearsi un rapporto di coppia fisso. Nel lavoro ci possono essere degli imprevisti. Migliorerà la loro ascesa.

SAGITTARIO: voto 7+. Settimana perfetta per prendersi cura di loro. Possono regalarsi delle coccole di benessere. Per i single è previsto un incontro speciale. Nel lavoro possono spingersi un po’ di più, osare, è il momento giusto. Possono risolvere un problemino burocratico che hanno a che fare con la casa.

Mauro Perfetti svela le previsioni settimanali: l’oroscopo dall’11 al 17 maggio 2025

CAPRICORNO: voto 8. Condizioni giuste per svagarsi di più rispetto agli altri giorni. Saranno invogliati a trascorrere più tempo col partner. Previsto un colpo di scena. Nel lavoro si arriva al dunque, con conferme importanti. Occupazione nuova di zecca in arrivo, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

ACQUARIO: voto 7+. Luna piena che favorisce un riscontro con certe dinamiche sentimentali con cui avranno a che fare. Incontro promettente per i cuori solitari. Sul lavoro arriva la resa dei conti. Le ultime due settimane cominceranno a dare i loro frutti. Le stelle aiutano a costruire un domani migliore.

PESCI: voto 9. Luna che aiuta a promuovere un nuovo domani. Possono spezzare in maniera definitiva le catene che li tiene legati al passato. Stelle speciali per chi ha voglia di fare sul serio in amore. Importante getto di lavoro, occupazione più gratificante del solito.