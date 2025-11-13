Ecco l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 13 al 17 novembre 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa si devono aspettare i primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 13 al 17 novembre 2025 (tratto dalla sua pagina Facebook) per quanto concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo Mauro Perfetti: le previsioni della settimana

ARIETE: le stelle aiutano i nati sotto questo segno a vivere i sentimenti con un pizzico di vivacità in più. Nel lavoro si creerà l’occasione giusta per portare a casa il risultato. Devono credere in loro stessi e non abbattersi mai perché le stelle sono dalla loro parte.

TORO: le stelle sono curiose e vogliono sapere se un rapporto di coppia funziona oppure no. E se non funziona vorrebbero capire come mai al fine di risolvere le divergenze. Promette bene il lavoro soprattutto venerdì. Se devono stringere degli accordi è bene essere diffidenti.

GEMELLI: le stelle aiutano a rinnovare tutto quanto. Perfetta sintonia in amore per quanto riguarda il weekend. E invece sul lavoro? Arriva l’occasione giusta, quindi è il momento della svolta che tanto attendevano. Meglio valutare bene i pro e i contro.

Mauro Perfetti svela le previsioni: l’oroscopo settimanale fino al 17 novembre 2025

CANCRO: il loro cuore molto sensibile può sentirsi più giovane grazie a queste stelle. Nelle dinamiche di coppia qualcuno metterà un po’ di pepe. Possono avere una marcia in più per quanto riguarda la sfera professionale. Possono portare a casa il risultato tanto a lungo cercato.

LEONE: nel rapporto di coppia ci potrà essere una trasformazione niente male, dice l’astrologo. Le dinamiche di questa settimana aiutano a stare meglio all’interno della coppia. Qualcosa si sta muovendo sul lavoro. Cambiamenti significativi all’orizzonte. I risultati si vedranno solo più avanti.

VERGINE: si trova una migliore sintonia con il partner grazie a queste stelle favorevoli. Qualcuno potrà aiutarli a sbrogliare una situazione un po’ ingarbugliata. Illuminato il lavoro da circostanze fortunate. Occhio solo agli abbagli.