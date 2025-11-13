Ecco l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti (13-17 novembre 2025): le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
Continuiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 13 al 17 novembre 2025 (tratto dalla sua pagina Facebook). Quindi vediamo le previsioni zodiacali per quel che riguarda l’amore, il lavoro e il desiderio di trasgredire un po’.
BILANCIA: si risveglia la voglia di costruire e di avere a che fare con persone positive nella loro vita. Possono costruire qualcosa di bello con il partner. Possono ottenere di più sul luogo di lavoro. Non devono avere solo fretta di arrivare al dunque.
SCORPIONE: le stelle possono aiutare a pendere la decisione giusta per andare dove li porta il cuore. Le sensazioni guidano i loro passi sul lavoro. C’è finalmente un pizzico di fortuna in più per quanto riguarda lavoro e amore.
SAGITTARIO: finalmente gli affetti e le amicizie occuperanno lo spazio che meritano nel loro cuore. La complicità si rafforzerà un po’, però attenzione alle incomprensioni. Possono avere la spinta giusta sul lavoro. Possono anche sciogliere i problemi e ottenere certi vantaggi, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.
CAPRICORNO: c’è una rinascita in corso grazie a queste stelle favorevoli. Devono credere in loro stessi e nei sentimenti che provano in questo periodo. Devono capovolgere la situazione lavorativa a loro favore.
ACQUARIO: i nati sotto questo segno possono raggiungere un traguardo davvero ambizioso per quanto riguarda la sfera professionale. Ma non devono dimenticare di portare accanto a loro la persona a cui tengono di più.
PESCI: i loro sensi vengono stuzzicati in tutti i modi possibili anche dal partner o da una persona che hanno conosciuto da poco. Infatti chi è single potrebbe conquistare qualcuno molto presto. Possono ottenere dei vantaggi sul lavoro grazie al loro intuito. Le trappole della vita vanno evitate a tutti i costi.