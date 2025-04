Vediamo quello che succederà ai dodici segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 13 al 19 aprile 2025 (tratto dal magazine Oggi) con tanto di voti. Si ricorda che si deve tenere in considerazione gli influssi planetari per quel che concerne la sfera sentimentale e professionale..

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dal 13 al 19 aprile 2025

ARIETE: voto 7/8. Settimana perfetta per riportare a loro favore una situazione sentimentale. Nuovi incontri previsti per i single. Nel lavoro riceveranno una spinta per raggiungere un importante obiettivo. Colloqui e decisioni sostenute dalle stelle.

TORO: voto 7+. Settimana che sostiene le loro questioni d’amore. Le crisi si scioglieranno. Buon incontro da parte dei single. Vogliono raggiungere un certo traguardo sul fronte del lavoro. Possono fare degli investimenti interessanti.

GEMELLI: voto 7-. Settimana che risveglia l’alchimia e la complicità nei rapporti d’amore che resistono ai peggiori tifoni. Alcuni potrebbero prendere una pausa di riflessione. I single possono fare dei buoni incontri. I progetti possono continuare con successo.

CANCRO: voto 8. Settimana che aiuta a ravvivare le dinamiche di coppia e a migliorare i rapporti con i figli e la famiglia in generale. Incontro speciale per i single. Sul lavoro possono osare un po’ di più, basta solo credere nelle loro capacità. Arrivano le risposte stavano aspettando da lungo tempo.

LEONE: voto 7+. Settimana che valorizza il rapporto di coppia. Irresistibili tentazioni per coloro che sono ancora single. Vogliono una svolta sul lavoro. Importante colloquio in vista.

VERGINE: voto 10. Possono prendersi una rivincita sulla vita. Ai single il destino farà incontrare finalmente l’anima gemella, quindi devono tenersi pronti. C’è chi vuole rimettersi in gioco. Novità per chi sta comprando casa.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo della settimana per gli altri segni dello zodiaco

BILANCIA: voto 7+. C’è più stabilita nei rapporti d’amore e di lavoro. Marte in opposizione finalmente trasloca. Si delinea la soluzione giusta per mettere fine ai problemi. Possono rivalutare un contratto di lavoro.

SCORPIONE: voto 8+. Le stelle regalano loro un fascino irresistibile. Devono saper cogliere il segnale giusto in amore. Importante conquista per i single. Giornate favorevoli per la sfera professionale.

SAGITTARIO: voto 7. Stelle che aiutano a creare una migliore stabilità nei rapporti. C’è chi vuole chiudere una relazione priva di stimoli. I single possono vivere un flirt gustosissimo. Possono farsi notare e apprezzare sul fronte del lavoro, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

CAPRICORNO: voto 7+. Marte in opposizione che finalmente molla la presa. Bisogna evitare i rapporti traballanti. I single avranno le idee chiare. Bisogna sfruttare le giornate favorevoli.

ACQUARIO: voto 7. Settimana che risveglia l’alchimia con il partner che può aiutarli a raggiungere un progetto importante. I single possono approfondire un incontro. Nel weekend sono chiamati a staccare la spina.

PESCI: voto 8+. La settimana può aiutare a costruire qualcosa di più in amore. Almeno se ne andrà un po’ di tristezza. Alchimia di coppia e single che vedranno il loro cuore tornare a battere. Sul lavoro possono proporsi e mettersi in contatto con qualcuno di interessante.