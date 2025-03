Vediamo cosa succederà secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 16-22 marzo 2025, tratto dal magazine Oggi, ai primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tenendo conto delle influenze planetarie e delle stelle, scopriamo se la sfera sentimentale e quella professionale saranno al top oppure no.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 14 marzo 2025/ Cancro in difficoltà, cambiamenti per i Vergine

Oroscopo della settimana, 16-22 marzo 2025: le previsioni di Mauro Perfetti

ARIETE: voto 7+. Fase di ripresa e di svolta grazie all’arrivo della primavera che saluta definitivamente l’inverno. Sole che ritorna nel segno e che ricarica le loro pile. Possono costruire il loro domani passo dopo passo. Devono cogliere l’attimo. I giorni fortunati possono favorire certe scelte.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 14 marzo 2025/ Sagittario affaticati, tensioni per Capricorno e Pesci

TORO: voto 7. La settimana si apre sotto i migliori auspici. Possono rigenerarsi stando con il partner, se è di buon umore. Fase molto importante che la primavera apre spalancando le porte, ma attenzione perché certi rapporti andrebbero rivalutati. Questione burocratica o fiscale da mettere in ordine.

GEMELLI: 7+. Si apre una fase molto più leggera per quanto riguarda la sfera del cuore. Promettente questo periodo per il lavoro. Gli amici che hanno da una vita potrebbero essere decisivi, c’è una vera rinascita. Il consiglio dell’astrologo con il suo oroscopo è quello di non farsi abbindolare.

Oroscopo settimanale Branko, 14-20 marzo 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Mauro Perfetti, previsioni settimanali: l’oroscopo degli altri segni

CANCRO: voto 6/7. Si dà il via a una fase impegnativa che li spingerà ad ottenere di più sul fronte del lavoro. Si può scalare la vetta, ma meglio contenere questa volta atavica che prende loro ogni giorno. Non devono mandare in tilt l’equilibrio in amore. L’inizio di settimana regala loro eros e un pizzico di fortuna in più.

LEONE: voto 8. Ottima alchimia nelle questioni di cuore. C’è una rimonta sul lavoro. Speciali conquiste per quanto riguarda i single. Buon riscontro economico. Non devono perdersi d’animo perché hanno una strada davanti a loro.

VERGINE: voto 7+. Con le incertezze possono chiudere grazie all’arrivo della primavera nella loro vita. Si risveglia anche l’eros quindi saranno molto più passionali. Per i single si prevedono dei flirt assai piccanti. Il consiglio è quello di non fare il passo più lungo della gamba.