Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti (dal 16 al 22 marzo 2025). Le previsioni tratte dal magazine Oggi indicheranno una svolta in amore? E sul lavoro ci sarà il solito tran-tran oppure ci sarà una svolta decisiva?

Oroscopo di Mauro Perfetti della settimana: le previsioni fino al 22 marzo 2025

BILANCIA: voto 6/7. Entra in scena il Sole che può aiutare nei rapporti che sono un po’ in bolla. Possono sganciarsi dai rapporti che non funzionano più. Proposte da analizzare sul fronte del lavoro. Il consiglio è quello di prendersi del tempo per capire quali sono i vantaggi.

SCORPIONE: voto 7+. Devono prendersi più cura di loro stessi. Promettente l’inizio della primavera, possono concentrarsi anche sui rapporti che fanno stare bene. Non devono essere spremuti come dei limoni. Importante traguardo da raggiungere sul fronte professionale. I giorni top regalano fortuna e visibilità.

SAGITTARIO: voto 7/8. Buon momento di ripresa grazie alla primavera. I single possono avere dei flirt con delle persone impegnate. Sul lavoro si parte con un no, ma poi avranno delle certezze in più. Gli eventi non vanno forzati, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo settimanale: le previsioni dello zodiaco

CAPRICORNO: voto 6/7. Possono confrontarsi all’interno della coppia, ma anche con i parenti. Le disponibilità vanno valutate molto bene. Meglio evitare a tutti i costi di fare pasticci con i soldi. Si possono concentrare le energie sul lavoro. I momenti favorevoli vanno sfruttati.

ACQUARIO: voto 7. Possono migliorare le dinamiche di coppia e ci possono anche essere dei chiarimenti. I single possono rivalutare una conoscenza fresca fresca. Attenzione sul lavoro perché si parte con il piede storto. Da valutare pro e contro prima di firmare un contratto.

PESCI: voto 10. La settimana li spinge a essere combattivi al fine di ottenere ciò che vogliono da tanto tempo. Vogliono più garanzie per quanto riguarda il lavoro e l’amore. Possono superare eventuali intoppi. Devono fidarsi del loro intuito perché non li tradirà.