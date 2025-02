L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre svela che cosa dicono le Stelle per i prossimi giorni dal 17 al 23 febbraio 2025 per tutti i segni. Innanzitutto ci sarà l’ingresso del Sole in Pesci e questo avrà ripercussioni su tutti i segni sia per quanto riguarda l’amore che per quanto riguarda il lavoro. Alcuni avranno dei passionali ed inebrianti flirt mentre altri potranno puntare su un avanzamento di carriera. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 17 al 23 febbraio 2025 con le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni: amore in vista per i single Toro

ARIETE: Venere nel segno risveglia gli ormoni e rende più fattibili i progetti che vuoi realizzare insieme a chi ti vuole bene, nel lavoro hai l’occasione di farti valere e valutare le migliori proposte per svoltare.

TORO: Stando all’oroscopo settimanale del noto astrologo, il Sole che entra nei Pesci finalmente inizierà ad addolcire il feeling in casa e con il partner ma soprattutto può aiutarti a trovare l’amore se sei single, invece nel lavoro hai il permesso di far fruttare progetti e collaborazioni.

GEMELLI: Venere in Ariete farà di tutto per favorire l’amore nella tua vita, ma non può far miracoli se stai con chi non è capace a valorizzarti, nel lavoro si parte con il botto tra conferme e proposte…ma poi bisogna rallentare un po’ per non inciampare nella più totale confusione.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale: previsioni dal 17 al 23 febbraio 2025

CANCRO: Il Sole che entra in Pesci ti servirà su un piatto d’argento un mare di opportunità per favorire più amore nella tua vita, darti una seconda chance e avviare anche una promettente svolta nel lavoro. Insomma, cielo ottimo sia in amore che nel lavoro e martedì e mercoledì saranno giornate fortunate.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle ti daranno ufficialmente il permesso di svoltare in tutto e per tutto, in amore puoi ottenere più certezze e dimenticare i forse, nel lavoro lunedì promette importanti novità che tra giovedì e sabato i trasformeranno in conferme.

VERGINE: L’oroscopo della settimana del noto astrologo rivela che anche per i nati di questo segno, il Sole in Pesci ti può aiutare a scoprire su chi puoi sempre contare o smascherare chi non te la racconta giusta, nel lavoro invece, martedì e mercoledì sono le giornate giuste per valutare proposte e collaborazioni.