Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 2 all’8 marzo 2025 tratto dal settimanale Oggi, tenendo sempre conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Oroscopo Mauro Perfetti della settimana: le previsioni dal 2 all’8 marzo 2025

ARIETE: voto 7. La settimana può mettere in discussione le relazioni di coppia. Il feeling si rinforza alla grande e si possono mettere in cantiere diversi progetti. Incontri inaspettati per i single e poi sul lavoro bisogna trarre delle conclusioni. Chi promette miracoli non è mai sincero, quindi devono stare attenti. I giorni fortunati sono il 2 e il 7 marzo.

TORO: voto 6/7. La qualità dei rapporti interpersonali andrebbe migliorata anche perché è ora di rilanciare anche la sfera professionale e non sarebbe male avere un bell’equilibrio. Incontri giusti per i cuori solitari. Conferme e gratificazioni in arrivo, ma attenzione a non sbagliare investimenti. 3, 4 e 7 sono i giorni fortunati della settimana.

GEMELLI: voto 7+. Finalmente scopriranno con quale persona vorranno stare, quindi tutti i dubbi saranno fugati. Ottima passionalità, infatti possono fare dei bei progetti per gli altri. Bene gli incontri per coloro che cercano ancora l’amor che fa battere il cuore all’impazzata. Sul fronte del lavoro possono fare delle nuove proposte, ma devono stare attenti alle pretese.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo settimanale per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: voto 7. i nati sotto questo segno possono dare una svolta alla loro vita di coppia. La voglia di fare progetti sarà nutrita maggiormente e i single possono aspettarsi dei buoni incontri. Sul fronte professionale saranno agevolati, ma meglio stare attenti e non cadere in qualche ingenuità di troppo, come dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

LEONE: voto 8+. I rapporti di coppia pi stantii possono essere rilanciati alla grande e quindi dovranno capire con chi interagire di più per avere maggior alchimia e passionalità. Possibili i nuovi incontri e i ritorni di fiamma. Possono incontrare qualcuno che darà loro una svolta decisiva alla loro esistenza. Devono valutare bene le nuove proposte e gli investimenti.

VERGINE: voto 7. Le relazioni reggono botta grazie a una dose di alchimia che le stelle danno la prossima settimana. I rapporti impossibili non vale la pena continuarli, meglio chiuderli come si deve. Nuove opportunità e proposte per quanto riguarda la sfera professionale.