E’ tempo di proiettarsi al futuro, alla chiusura di questo mese entusiasmante ma anche disarmante; le previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti – per il settimanale Oggi – raccontano di un cielo che può regalare sorprese per chi sarà in grado di leggere fra le righe delle opportunità quotidiane. Sul lavoro in molti sono sulla strada giusta e l’arma della perseveranza può rivelarsi fatale per chi punta a remare contro. In amore ribolle la passione per i single ma anche le coppie potranno giovare di momenti di grande complicità e alchimia travolgente; progettare è possibile. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti.

Le previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Le stelle sono dalla vostra parte per questa fase conclusiva del mese di luglio; torna l’alchimia in amore e soprattutto la passione renderà più che bollenti le serate dei single. Sul lavoro siete sulla buona strada, perseverare è quasi obbligatorio.

TORO: La Luna che si avvicina al vostro cielo per la prossima settimana è quasi pronta ad interrogarvi; uno stimolo per le riflessioni sul benessere in amore e sullo stato di alcune relazioni degne di nota. Sul lavoro servirà fare il punto della situazione per farsi trovare pronti in caso di scelte, mai da prendere sotto gamba e in maniera tempestiva.

GEMELLI: Forse è il caso di riscoprire maggiormente il piacere, anche a discapito del ‘dovere’. Per la settimana che arriva si può riscoprire la semplicità in amore e per i single non sono da escludere incontri coinvolgenti. Sul lavoro niente fretta, si può decidere con maggiore calma.

CANCRO: La sintonia fiorisce in questa settimana e finalmente potrebbero arrivare, soprattutto in amore, le conferme richieste. Sul lavoro potrebbe subentrare una leggera confusione, affrontate il momento senza sprecare tempo e soprattutto denaro.

LEONE: L’arrivo di Sole e Luna nel segno potrebbe scandire un terreno propizio per opportunità e occasioni che attendevate da tempo; per le coppie si può progettare e sul lavoro è finalmente il momento giusto per affacciarsi verso novità professionali che prima sembravano pura utopia.

VERGINE: Stando all’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti 20-26 luglio 2025 siete in una fase dove è forse il caso di togliere il piede dall’acceleratore. Per i giorni in arrivo cercate di non perdere l’orientamento, tanto in amore quanto sul lavoro.