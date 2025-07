Le previsioni 20-26 luglio 2025 per l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Le giornate estive scorrono veloci ma per qualcuno è necessario mettere un freno alla voglia di ottenere tutto e subito; le previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti – per il settimanale Oggi – indicano la strada della cautela, della prudenza. Prevenire è meglio che curare; un detto che non passa mai di moda e che potrebbe essere calzante per diversi segni dello Zodiaco in relazione ai prossimi passi da compiere nel contesto di lavoro. Novità in crescita anche in amore; c’è sempre modo di ristabilire un dialogo e riportare la serenità per un rapporto speciale. Serenità in vista per le coppie e momenti intensi per i cuori solitari. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti.

Le previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il Sole nella costellazione del Leone è certamente una nota positiva per ciò che riguarda l’amore; all’orizzonte si prevede una settimana che può alimentare le idee positive. Anche sul lavoro grandi opportunità se sarete capaci di leggere le mosse adeguate da compiere.

SCORPIONE: Qualcosa nella coppia potrebbe alimentare la vivacità; siete protagonisti in amore e per i single è in arrivo una settimana dove finalmente si può mettere al centro del sano divertimento. Sul lavoro siete sulla buona strada nel merito della pianificazione e delle strategie.

SAGITTARIO: Un leggero malcontento aleggia sulle coppie; l’amore non è al top nel prossimo periodo ma fortunatamente si tratta di una situazione del tutto transitoria. Grande entusiasmo nel contesto di lavoro grazie alla presenza della Luna nel segno.

CAPRICORNO: Le stelle dei prossimi giorni indicano l’importanza di mettere l’amore al centro delle vostre priorità. Troppe energie spese nel contesto di lavoro dove comunque siete già a buon punto nel merito della volontà di accaparrarsi gratifiche e soddisfazioni.

ACQUARIO: Dalla metà della prossima settimana sarà il Sole l’alleato principale nel vostro cielo; sarà più facile fare chiarezza in amore mentre sul lavoro provate a prendere in considerazione le proposte che vi vengono sottoposte.

PESCI: Stando alle previsioni 20-26 luglio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti siete prossimi a migliorare il vostro stile di vita, sarà fondamentale seguire la strada indicata dalle stelle del periodo. In amore c’è un senso di maturazione dal punto di vista emotivo; sul lavoro cercate di capire quanto prima cosa è più utile alla vostra crescita professionale.