Ecco l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti (20-26 novembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 20 al 26 novembre 2025 (tratto dalla sua pagina Facebook) tenendo sempre conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale: le previsioni fino al 26 novembre 2025

ARIETE: le stelle della settimana prossima hanno voglia di dare un po’ di peperoncino alle coppie anche di lunga data. Il consiglio dell’astrologo è quello di non polemizzare per i soldi. Possono ottenere di più sul lavoro, ma il consiglio è quello di giocarsi bene le carte.

TORO: la Luna nuova può dare una mano per migliorare la sintonia nella coppia. Il consiglio, però, è quello di non portare avanti qualcosa che non ha più l’alchimia di un tempo. Sul lavoro si può ribaltare la situazione a loro vantaggio. Devono valutare bene quello che arriva o si ripropone.

GEMELLI: le stelle aiutano i nati sotto questo segno. Si crea più armonia attorno a loro. Per quanto riguarda il lavoro possono ottenere delle conferme e ricevere delle proposte interessanti. Meglio valutare tutto nei minimi dettagli.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo settimanale: le previsioni per amore e lavoro

CANCRO: segno top della settimana per l’astrologo. La Luna nuova può dare loro la spinta giusta per favorire l’amore. Possono ottenere dei riscontri davvero ottimi nel lavoro. Attenzione a non combinare dei pasticci.

LEONE: possono uscire dal pantano di decisioni sbagliate in cui sono finiti. Weekend perfetti per ricucire gli strappi anche all’interno di una coppia solida. Più sintonia nelle questioni di cuore. Promette bene il lavoro. I propositi, però, vanno coltivati sempre e mai lasciati al sole.

VERGINE: migliora la sintonia che hanno accanto. C’è un’ulteriore spinta nei progetti di coppia. Possono avere una marcia in più sul lavoro, ottenere dei consensi e sgamare le insidie, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.