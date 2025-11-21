Svelato l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 20 al 26 novembre 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 20 al 26 novembre 2025 (tratto dalla sua pagina Facebook) per quel che concerne le previsioni per amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dal 20 al 26 novembre 2025

BILANCIA: le stelle sono pronte a dare loro molta più vivacità del solito. E possono anche dare una mano nelle questioni di cuore più spinose. Possono sciogliere i nodi di un importante progetto. Possono ottenere dei vantaggi sul fronte del lavoro. Più soldi in busta paga in arrivo.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, 20-26 novembre 2025/ Previsioni: Ariete polemico, Vergine al top

SCORPIONE: Luna nuova nel loro segno. Scopriranno una persona che vorrà loro del bene e li aiuteranno anche nelle piccole cose della vita. Nel lavoro possono realizzarsi come si deve. Buone nuove che rinforzano il morale.

SAGITTARIO: se sono chiamati a chiudere con il passato le stelle li aiuteranno come si deve. Si risveglia la complicità di coppia solo se il partner intende collaborare. Le ambizioni saranno incoraggiate sul lavoro. Devono credere in loro stessi, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Oroscopo settimanale Simon & The Stars, 20-24 novembre 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Mauro Perfetti svela l’oroscopo della settimana prossima: le previsioni

CAPRICORNO: Luna nuova anche per loro e infatti possono rafforzarsi e credere di più in loro stessi. Bene le potenzialità. Arriva la svolta sul fronte del lavoro, quella tanto a lungo attesa. Si rinforza la complicità in amore. E si sciolgono i blocchi.

ACQUARIO: le stelle spingono per ottenere di più nel lavoro. Da ieri si è riaccesa la voglia di amare e di lasciarsi amare. Weekend perfetto per promuovere una vera e propria rinascita.

PESCI: la Luna nuova dà una spinta in più anche per migliorare la loro vita. Si rinforza il feeling in amore e si può anche progettare il futuro insieme. Bene l’intuito sul fronte della sfera professionale.

Oroscopo Branko 20 novembre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Bilancia espansivi, Pesci riflessivi