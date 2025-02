Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: cosa prevedono le stelle per i segni da Ariete a Vergine

Come ogni settimana, torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti che, nelle previsioni pubblicate dal settimanale Oggi, svela l’andamento delle stelle per la settimana che va dal 23 febbraio all’1 marzo 2025. L’astrologo, così, fa le proprie previsioni per l’amore e il lavoro dei primi sei segni zodiacali. Come sarà, dunque, l’ultima settimana di febbraio per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni: Ariete, serve coraggio in amore

Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, i nati sotto il segno dell‘Ariete devono mettere al primo posto il proprio benessere e la propria serenità senza aver paura di voltare pagina se si è in un rapporto complicato che non vi fa più stare bene. Sul piano professionale, le risposte o le conferme che aspettate non tarderanno ad arrivare. Le stelle saranno dalla vostra parte anche se dovrete affrontare concorsi o esami.

I nati sotto il segno del Toro, invece, riusciranno a trovare il modo per alleggerire l’atmosfera in casa, con il partner o sul lavoro dove saranno favoriti spostamenti, collaborazioni e proposte varie. I Gemelli, invece, potranno ricucire vecchi rapporti o concedere ancora fiducia a chi la merita. Per i single, le amicizie potrebbero trasformarsi in storie d’amore. Sul lavoro, invece, darete il massimo per raggiungere l’obiettivo sperato.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni: voglia d’amore per il Leone

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, i nati sotto il segno del Cancro riusciranno a ritrovare l’armonia nella coppia e nella convivenza. I single, invece, saranno più propensi a lasciarsi andare. Nel lavoro saranno agevolati i colloqui e non mancheranno novità. La nuova settimana, invece, riaccende nel Leone la voglia di amare e di farsi amare. Per i single, infatti, non mancheranno le occasioni per fare incontri. Collaborazioni e proposte interessanti muoveranno qualcosa anche nella vita professionale.

Per i nati sotto il segno della Vergine, infine, le illusioni nascoste in un rapporto verranno a galla. Ci sarà, tuttavia, anche la possibilità di rinnovare quelle relazioni che si sono spente mentre i single avranno più voglia di divertirsi. Nel lavoro, smuovere, proporvi e valutare interessanti proposte.