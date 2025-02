Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: cosa prevedono le stelle per i segni da Bilancia a Pesci

Dopo le previsioni per i segni che vanno da Ariete a Vergine, torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti valido per la settimana che va dal 23 febbraio al’1 marzo 2025 pubblicato dal settimanale Oggi. I segni interessati sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sarà la settimana sentimentale e lavorativa dei segni suddetti? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni: Sagittario critico

Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, i nati sotto il segno della Bilancia sfrutteranno i prossimi giorni per capire se sia il caso di andare avanti con la persona che avete accanto o chiudere definitivamente la relazione. I single, invece, saranno spinti nella direzione giusta. Nel lavoro, potrete rendere concreta quella che era una semplice idea.

Settimana top per lo Scorpione che, in amore, si sentirà pronto a lasciarsi andare mentre i single avranno l’incontro giusto. Nel lavoro, in arrivo, redditizi vantaggi. Bugie e criticità nella vita sentimentale dei nati sotto il segno del Sagittario che, però, saranno aiutati dalle stelle a capire ciò che non va. Nel lavoro, saranno giornate di recupero durante le quali non mancherà un buon riscontro.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni: incontro a sorpresa per l’Acquario

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, i nati sotto il segno del Capricorno dovranno concentrarsi di più sulla persona che hanno scelto di avere accanto nella vita. Per i single si prevedono conquiste attraverso i social o spostamenti. Nel lavoro sarà difficile ostacolare la vostra perseveranza. La settimana aiuterà i nati sotto il segno dell’Acquario a far rientrare crisi e incomprensioni con il partner. Incontro a sorpresa per i single grazie all’intervento degli amici. Nel lavoro, vi batterete per avere di più o cercare una posizione migliore.

Infine, i nati sotto il segno dei Pesci troveranno una maggiore stabilità con il partner per costruire qualcosa di importante. Nel lavoro, non mancherà l’occasione per proporvi e per ricevere le risposte giuste.