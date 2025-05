Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 25 al 31 maggio 2025 per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco (il tutto tratto dal magazine Oggi).

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 25 al 31 maggio 2025

ARIETE: voto 10. Luna nuova, possono progettare cose nuove, svolte sul lavoro. Intesa di coppia promettente. Vecchio contatto con i single.

TORO: voto 7. La settimana può aiutare a rigenerare le dinamiche settimanali. Per i single meglio rimanere soli che male accompagnati. Desiderano maggiore considerazione da parte dei colleghi. Ci saranno giornate favorevoli.

GEMELLI: voto 9. Luna che si fa nuova nel loro segno. Ideale per vivacizzare l’alchimia di coppia. Più sintonia nelle dinamiche sentimentali. Spumeggianti conquiste per i cuori solitari. Fase promettente che si apre sul lavoro.

Mauro Perfetti, le previsioni della settimana: oroscopo per amore e lavoro

CANCRO: voto 7. In settimana si sposta l’attenzione sulla realizzazione del lavoro. Devono voler bene ad alcune persone in maniera sincera. Previsti flirt per i cuori solitari. Devono concentrare le loro energie sul lavoro.

LEONE: voto 8+. Luna nuova che aiuta le dinamiche sentimentali. Storia importante per i single. Possono confezionare l’incontro perfetto. Si prevedono sorprese sul lavoro. Gratificazioni inaspettate. Si possono creare delle opportunità di crescita sul fronte professionale, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

VERGINE: voto 7. Luna nuova che dà la precedenza alla realizzazione del lavoro. Si possono sciogliere diversi intoppi. Giorni favorevoli che aiutano l’alchimia. Ci vorrebbe un po’ di spensieratezza in più.