E cosa succederà con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 25 al 31 maggio 2025 tratto dal magazine Oggi per quel che concerne l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Mauro Perfetti e le previsioni settimanali: l’oroscopo per amore e lavoro

BILANCIA: voto 8+. In amore la Luna nuova sarà un portento. Vogliono costruirsi un domani migliore. Si prevedono conquiste per chi è ancora single. I giorni favorevoli possono agevolare gli esami.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, 25-31 maggio 2025/ Da Ariete a Vergine: sorprese per il Leone

SCORPIONE: voto 7+. La settimana può aiutare a riaccendere l’alchimia. Sensuali avventure per i single. Giornate favorevoli per il lavoro, possono sfruttare le loro abilità per risolvere alcune questioni delicate.

SAGITTARIO: voto 7. La Luna nuova vuole curiosare nei loro rapporti. Si moltiplicano gli incontri per i single. Si apre nel lavoro una fase interessante di revisione. Attenzione perché certe collaborazioni potrebbero mandarli in tilt, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Oroscopo settimanale Branko, 23-29 maggio 2025/ Le previsioni da Bilancia a Pesci

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni dal 25 al 31 maggio 2025

CAPRICORNO: voto 7. Le stelle aiutano a rinforzare le unioni. Creano un incontro interessante per i single i giorni favorevoli. Sul lavoro può arrivare una proposta molto interessante. Non devono abusare della resistenza delle persone che li circondano.

ACQUARIO: voto 7/8. La Luna nuova può aiutare a volersi più bene del solito. Sul lavoro si aprono migliori opportunità per farsi apprezzare e crescere di più. Un’intuizione si può trasformare in un successo.

PESCI: voto 7. La Luna nuova concede due settimane per scoprire il loro rapporto sentimentale. Devono capire se i loro propositivi sul lavoro saranno favorevoli oppure no. Incontro speciale in vista per i single.

Oroscopo settimanale Branko, 23-29 maggio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro