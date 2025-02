Non può mancare l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, tratto come sempre dai suoi profili social, con le previsioni da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2025. Innanzitutto il noto astrologo ha rivelato che Venere entrerà nel segno dell’Ariete a partire da martedì 4 febbraio 2025 e ciò avrà ripercussioni anche negli altri segni. Particolarmente fortunato sia in amore che sul lavoro sarà Ariete ma anche altri segni avranno dalla loro parte le frecce di Cupido, come Gemelli e Bilancia o nel lavoro come Leone Scorpione, anche per Vergine Sagittario, Acquario e Cancro sono in arrivo buone nuove. Vediamo dunque nel dettaglio l’oroscopo settimanale 3-9 febbraio 2024 con le previsioni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: Venere in Ariete ti farà scoprire se sei con la persona giusta e se hai un buon lavoro, se così non fosse ti aiuterà trovare di meglio, nel lavoro soprattutto tra giovedì e venerdì c’è la possibilità di valutare le migliori proposte.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle amplificheranno la tua indiscussa capacità di andare a fondo nelle cose e quello che scoprirai ti aiuterà a fare chiarezza su ciò che vuoi nella vita e da chi ha scelto di avere accanto, nel lavoro ci possono essere opportunità da cogliere e conferme da riscuotere.

SAGITTARIO: Venere in Ariete lascia ben sperare in un promettente recupero dell’entusiasmo, dell’autostima e della Fortuna, l’amore ha voglia di colorarsi di certezze inebrianti ed eros mentre nel lavoro si prospettano buone nuove che risollevano il morale.

CAPRICORNO: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, prevede che Venere in Ariete ti aiuterà a rinforzare i buoni sentimenti, sciogliere i nodi dove è possibile e sganciarsi da un rapporto che non ha più voglia di migliorare, nel lavoro giornate ottime martedì e mercoledì.

ACQUARIO: Mauro Perfetti per i prossimi giorni prevede l’inizio di una promettente stagione dell’amore, le dinamiche di coppia saranno ottime per rinforzarsi nell’eros mentre i single potrebbero incontrare l’anima gemella, nel lavoro salto di qualità.

PESCI: Le Stelle ti possono aiutare a trovare le conferme che cerchi in amore e i risultati sperati nel lavoro, nel frattempo inizia a sbloccarsi una questione di soldi, se sei single invece le Stelle ti danno la possibilità di approfondire una conoscenza.