Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 30 marzo – 5 aprile 2025 tratto dal magazine Oggi, tenendo conto della sfera sentimentale e professionale, senza dimenticare un pizzico di fortuna che nella vita non guasta mai. Vediamo, quindi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni fino al 5 aprile 2025

ARIETE: voto 7+. Hanno l’energia giusta per portare una migliore sintonia nelle questioni legate al sentimento. Sono attratti di più dal lavoro e dai soldi, in questo periodo. Le giornate più fortunate possono portare delle risposte se hanno avanzato di recente delle richieste ben precise. I single saranno contesi. Meglio diffidare degli abbagli.

TORO: voto 7. Cè un miglior coinvolgimento con il partner, in special modo se sono reduci da situazioni sfidanti o demotivanti. Nuovi incontri per i single. Giornate favorevoli che possono aiutarli a far girare meglio il lavoro. Non bisogna perdere di vista l’obiettivo che si sono prefissati.

GEMELLI: voto 7. La settimana sembra dare la precedenza a questioni pratiche o professionali. Non hanno tempo da concedere all’amore, ed è un peccato. Flirt trasgressivi per i cuori solitari. Occhio ai malintesi dietro l’angolo. Nel lavoro può arrivare la spinta giusta per superare una data crisi.

Mauro Perfetti svela le previsioni della settimana: l’oroscopo per gli altri segni zodiacali

CANCRO: voto 7/8. Le stelle giudicano il loro operato, possono anche sviluppare un importante progetto di coppia. Per i single sono previsti degli incontri speciali oppure potrebbero riprendere un rapporto interrotto.

LEONE: voto 7+. Le stelle lanciano chiari segnali di ripresa e di svolta, soprattutto. Ci possono essere degli agganci interessanti per quanto riguarda la vita dei single, ma bisogna sempre fare attenzione ai dettagli. Gli imprevisti di inizio settimana possono aiutarli a non fare passo falso, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

VERGINE: voto 7. Hanno l’occasione giusta per sviluppare un progetto importante, anche un trasloco o una nuova casa. Primavera tutta da vivere. Non devono dimenticarsi di coinvolgere il partner in quello che fanno. Vanno bene i flirt, ma non bisogna perdere la bussola. Nelle giornate favorevoli possono rivedere qualche proposta sotto la luce giusta.