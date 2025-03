Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, dal 30 marzo al 5 aprile 2025, senza mai dimenticare che nella vita è importante sì il lavoro, ma soprattutto l’amore che spesso dà la libertà di essere un po’ più trasgressivi. Ecco, dunque, le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci tratte dal magazine Oggi.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 5 aprile 2025: le previsioni zodiacali

BILANCIA: voto 6/7. La settimana può aiutare i nati sotto questo segno a credere di più in loro stessi e nei rapporti che hanno intessuto nei mesi scorsi. Se vogliono sganciarsi da qualcuno devono pensarci molto bene. Previsti degli incontri interessanti per i single. Non devono illudersi per poco o nulla. Il loro contributo sul lavoro viene valorizzato? Ora lo scopriranno.

SCORPIONE: voto 8. Si risveglia l’alchimia con il partner. Speciale conquista prevista per i cuori solitari. Sul lavoro possono farsi notare e soprattutto possono riscuotere un po’ di approvazione. C’è chi cerca ancora una professione. Aggancio giusto per svoltare? Si può fare con queste stelle a disposizione.

SAGITTARIO: voto 7. Le stelle li vogliono spingere a sviluppare dei progetti molto importanti, ma occhio a non essere troppo avventati. Investimenti? Meglio rimandarli a tempi migliori. C’è la possibilità di divertirsi per i single. Bisogna valutare le proposte di lavoro, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

CAPRICORNO: voto 7/8. Devono riprendere in mano la loro vita e queste stelle possono dare una grossa mano. Necessitano di maggior stabilità e garanzie. Per rafforzare certi rapporti devono cogliere l’attimo. Incontri da coltivare per i single. Sono da rivalutare i ritorni di fiamma. Nelle loro giornate favorevoli possono trasformare un’idea in un buon progetto.

ACQUARIO: voto 7. Le stelle aiutano a valorizzare i rapporti che funzionano. Giornate favorevoli perfette per sviluppare un importante progetto di coppia. Chi è single potrebbe trovarsi un po’ confuso da questo periodo, ma almeno il lavoro è in ascesa. Per sviluppare i progetti più importanti bisogna saper cogliere al volo.

PESCI: voto 10. Il segno più fortunato della settimana che può rafforzare l’alchimia con il partner. C’è anche chi può far resuscitare un rapporto che si pensava morto e sepolto. Possono sviluppare un importante progetto di coppia. Incontri speciali per i single.