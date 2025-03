Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 9 al 15 marzo 2025 (tratto dal magazine Oggi) per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Si deve sempre tenere conto delle diverse influenze planetarie e stellari per amore, lavoro e fortuna negli incontri.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 marzo 2025/ Gemelli dinamici, nuove sfide per gli Ariete

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 15 marzo: le previsioni zodiacali

ARIETE: voto 7+. Le stelle vogliono sapere se sono in grado di sacrificarsi oppure preferiscono godersi la meritata serenità. Si prevede più armonia per le relazioni ben strutturate. Tanta voglia di fare progetti insieme. Molti incontri promettenti per coloro che hanno ancora il cuore libero. c’è la possibilità di smuovere qualcosa sul lavoro, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 7 marzo 2025/ Sagittario vola, Acquario divertito

TORO: voto 7. Luna che è un portento per ravvivare un rapporto di coppia che si è un po’ spento nell’ultimo periodo. Bisogna sciogliere quei nodi di confusione e dubbio nelle varie relazioni. L’inizio settimana non sembra favorirli per quel che riguarda l’amore. Certi progetti di lavoro potrebbero migliorare.

GEMELLI: voto 6/7. Si crea un grande intreccio di stelle nel loro cielo, senza contare della Luna piena nel segno della Vergine. Certi rapporti sentimentali non stanno funzionando a dovere. C’è bisogno di sbrogliare la matassa. Nell’ambito del lavoro possono farsi avanti e prendere le decisioni giuste.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 7 marzo 2025/ Scorpione in ripresa, giornata impegnativa per Capricorno

Mauro Perfetti svela l’oroscopo della settimana prossima per gli altri segni

CANCRO: voto 7/8. La Luna nel segno della Vergine fa fruttare i rapporti di lavoro e fa migliorare le relazioni sentimentali che promettono bene. Potrebbero anche essere spinti a voltare pagina e guardare al futuro con un altro sguardo. Se il destino chiude loro in faccia una porta non devono temere perché potrebbe aprirsi un portone.

LEONE: voto 10. La settimana può aiutare a vivacizzar le dinamiche di coppia. Possono anche ricostruire un certo tipo di rapporto con chi considerano importante. Incontri speciali per i single. Nel lavoro saranno agevolati e potranno sfruttare dei vantaggi interessanti.

VERGINE: voto 6/7. La Luna interviene per rimettere ordine nei rapporti professionali e nelle relazioni sentimentali. C’è chi vuole concentrarsi maggiormente sui legami. Non ci si sfama con le illusioni.il consiglio dell’astrologo è quello di non lasciarsi demotivare dagli altri. C’è chi ottiene più garanzie e più certezze.